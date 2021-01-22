【Emily】警隊宣傳片周六播 製作費「唔講得」 鄧炳強演「傷心柴」派彩蛋

【明報專訊】相隔廿年，警方再次搵嚟本港導演林超賢拍宣傳片，名為「守城」，呢個星期六晚喺電視同網上首播。Emily噚日先睹為快，發覺呢條以反恐故事為骨幹嘅新宣傳片，同2001年嗰條宣傳片畀人截然不同嘅感覺，舊片賣溫情，多個鏡頭都係講警員點樣拯救巿民，新片就硬橋硬馬要展現警隊實力，講點樣打擊喺全港多處放置炸彈嘅恐怖分子。警察公共關係科總警司郭嘉銓話，條片想展示警隊有能力守護香港。最後當然係邪不能勝正。
片長15分鐘 600警參與拍攝
Emily仲發現，警隊𠵱家強調「忠誠勇毅」，20年前條宣傳片都有講「忠誠」，講嘅係「忠誠依法，不畏懼、不徇私」、「正直誠實，執行職務，香港警察」。
雖然宣傳片只長15分鐘，但林導演拍到同一套電影無乜分別，張力十足，出動600個警員參與拍攝，連一哥鄧炳強都有份演出，但就選擇演一個「傷心一條柴」（高級警員）。郭嘉銓話，雖然演嘅係前線小角色，但對一哥嚟講係大意義，仲話條片正式喺電視播嘅時候，一哥會有彩蛋派，叫Emily留意。
話得一公司投標 唔公開成本
咁大製作，又出動大導演，究竟用咗幾多錢？郭嘉銓話，佢哋按正規矩招標拍攝，但得一間公司投標，而因為要尊重合約精神，唔可以公開製作成本，但會有內部審計同向立法會財委會交代，確保公帑用得其所。