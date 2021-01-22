【Emily】警隊宣傳片周六播 製作費「唔講得」 鄧炳強演「傷心柴」派彩蛋

片長15分鐘 600警參與拍攝

Emily仲發現，警隊𠵱家強調「忠誠勇毅」，20年前條宣傳片都有講「忠誠」，講嘅係「忠誠依法，不畏懼、不徇私」、「正直誠實，執行職務，香港警察」。

雖然宣傳片只長15分鐘，但林導演拍到同一套電影無乜分別，張力十足，出動600個警員參與拍攝，連一哥鄧炳強都有份演出，但就選擇演一個「傷心一條柴」（高級警員）。郭嘉銓話，雖然演嘅係前線小角色，但對一哥嚟講係大意義，仲話條片正式喺電視播嘅時候，一哥會有彩蛋派，叫Emily留意。

話得一公司投標 唔公開成本

咁大製作，又出動大導演，究竟用咗幾多錢？郭嘉銓話，佢哋按正規矩招標拍攝，但得一間公司投標，而因為要尊重合約精神，唔可以公開製作成本，但會有內部審計同向立法會財委會交代，確保公帑用得其所。