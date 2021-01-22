【Emily】傾施政報告話要立法打擊假資訊 郭偉強：衛報相信係世衛報章

葉太噚日打斷郭偉強發言，質疑利用呢個辯論施政報告時間鼓吹立法建議係咪恰當。郭就回應代主席馬逢國話，其發言內容同國家安全、防疫工作有關，跟住就繼續講，又批評8．31太子站事件係謠言。

鍾劍華：教過如此學生係最大恥辱

郭偉強引述流行病學家庫哈爾斯基喺《衛報》嘅言論，話「將對待呢啲假資訊嘅態度，一樣認真地對待呢啲新冠肺炎病毒」。庫哈爾斯基有關文章喺去年2月發表，原句係：「And the best way to tackle these online rumours? Treat them like a real-life virus（乜嘢係打擊網絡謠言嘅最好方法？好似對待真正嘅病毒咁對待佢哋）」。

喺理大教過郭偉強嘅香港民意研究所副行政總裁鍾劍華喺facebook話，「曾經叫做教過一個如此的學生，真係畢生從事教育工作的最大的恥辱！」工黨張超雄留言話亦有教過郭偉強，話「教出如此學生，真是要再三自我檢討」。

陳沛然抽水：世衛幹事買蘭花叫衛蘭

醫學界議員陳沛然亦加入抽水行列，建議大台可重拍「擔心字典」，「例如世界衛生組織的報章，是衛報；世界衛生組織的訊息，叫衛訊；世衛幹事去花市買蘭花，衛蘭」。