【Emily】傾施政報告話要立法打擊假資訊 郭偉強：衛報相信係世衛報章

【明報專訊】立法會一連三日開會討論《施政報告》致謝議案，工聯會郭偉強（圖）噚日發言時，第一句就話要求立法打擊假資訊、假新聞，新民黨主席葉劉淑儀一度忍唔住打斷佢，但唔成功。郭之後諗住引用英國報章《衛報》（The Guardian）嘅內容，但佢竟然話：「另外亦都有《衛報》啦，我相信都係叫世界衛生組織嘅報章」，描述完全錯誤。
葉太噚日打斷郭偉強發言，質疑利用呢個辯論施政報告時間鼓吹立法建議係咪恰當。郭就回應代主席馬逢國話，其發言內容同國家安全、防疫工作有關，跟住就繼續講，又批評8．31太子站事件係謠言。
鍾劍華：教過如此學生係最大恥辱
郭偉強引述流行病學家庫哈爾斯基喺《衛報》嘅言論，話「將對待呢啲假資訊嘅態度，一樣認真地對待呢啲新冠肺炎病毒」。庫哈爾斯基有關文章喺去年2月發表，原句係：「And the best way to tackle these online rumours? Treat them like a real-life virus（乜嘢係打擊網絡謠言嘅最好方法？好似對待真正嘅病毒咁對待佢哋）」。
喺理大教過郭偉強嘅香港民意研究所副行政總裁鍾劍華喺facebook話，「曾經叫做教過一個如此的學生，真係畢生從事教育工作的最大的恥辱！」工黨張超雄留言話亦有教過郭偉強，話「教出如此學生，真是要再三自我檢討」。
陳沛然抽水：世衛幹事買蘭花叫衛蘭
醫學界議員陳沛然亦加入抽水行列，建議大台可重拍「擔心字典」，「例如世界衛生組織的報章，是衛報；世界衛生組織的訊息，叫衛訊；世衛幹事去花市買蘭花，衛蘭」。