【Emily】傾施政報告話要立法打擊假資訊 郭偉強：衛報相信係世衛報章

葉太噚日打斷郭偉強發言,質疑利用呢個辯論施政報告時間鼓吹立法建議係咪恰當。郭就回應代主席馬逢國話,其發言內容同國家安全、防疫工作有關,跟住就繼續講,又批評8.31太子站事件係謠言。

鍾劍華:教過如此學生係最大恥辱

郭偉強引述流行病學家庫哈爾斯基喺《衛報》嘅言論,話「將對待呢啲假資訊嘅態度,一樣認真地對待呢啲新冠肺炎病毒」。庫哈爾斯基有關文章喺去年2月發表,原句係:「And the best way to tackle these online rumours? Treat them like a real-life virus(乜嘢係打擊網絡謠言嘅最好方法?好似對待真正嘅病毒咁對待佢哋)」。

喺理大教過郭偉強嘅香港民意研究所副行政總裁鍾劍華喺facebook話,「曾經叫做教過一個如此的學生,真係畢生從事教育工作的最大的恥辱!」工黨張超雄留言話亦有教過郭偉強,話「教出如此學生,真是要再三自我檢討」。

陳沛然抽水:世衛幹事買蘭花叫衛蘭

醫學界議員陳沛然亦加入抽水行列,建議大台可重拍「擔心字典」,「例如世界衛生組織的報章,是衛報;世界衛生組織的訊息,叫衛訊;世衛幹事去花市買蘭花,衛蘭」。