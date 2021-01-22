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港聞
2021年1月22日星期五
港聞二
來港53年神父變律師 「大搜捕」被拘不灰心 關尚義：信港人終再發聲
稱區議員須宣誓 曾國衞：草案過年後交立會
當選大律師公會主席 夏博義冀修國安法條文
稱美對港制裁獲兩黨撐 議員料拜登政府暫不撤銷
首批13黨員 紫荊黨：招25萬不難
稱客淪受害者 提解決方案遭律師會拒絕 黃馮合伙人覆核接管決定
「新通識科」料5月推 研刪長題改短答
庭上舉五一手勢 「Lunch哥」遭官斥
律政司稱警射胡椒無謹慎責任 官批「咁唔需要指引啦」
深水埗強檢區開記招 警：上季區內三檢「打火機電槍」
兒童醫院初生嬰輸液 心跳一度停頓 血鉀過低 三度輸液後水平過高
老婦留醫甩喉亡 專家證人：料自行拔出
轄區買地申建屋8年 助理署長告地署延誤
警瞞離婚佔宿舍15年 認欺詐稱「因掛住前妻」
警首破潤膚霜藏「K仔」 檢62公斤貨拘一男
初創評12鄰近城市 港發展支援排尾五
窺淫私密窺視罪修訂 輔導組織抨「有懲無教」
警貨櫃檢逾2噸煙花爆竹 拘黑幫成員
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【Emily】傾施政報告話要立法打擊假資訊 郭偉強：衛報相信係世衛報章
【Emily】打國藥疫苗 譚耀宗展示三角肌
【Emily】警隊宣傳片周六播 製作費「唔講得」 鄧炳強演「傷心柴」派彩蛋
【Emily】Twitter為蓬佩奧筆戰 王丹：冇聽過羅健熙
【Emily】籌劃立會選舉 民政署增聘100行政助理
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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來港53年神父變律師 「大搜捕」被拘不灰心 關尚義：信港人終再發聲
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