窺淫私密窺視罪修訂 輔導組織抨「有懲無教」

團體斥未涵蓋「威脅發放影像」

保安局發言人回應，可視乎實際情况和證據，或可同時控以《刑事罪行條例》的「刑事恐嚇」或《盜竊罪條例》的「勒索」，故毋須另訂新罪行針對「要脅發放私密影像」。發言人又表示，當事人所在處所是否「有合理期望能提供私隱的地方」，要視乎實際情况而定，而初步建議在法例訂明，被控有關罪行者如能證明有合法權限或合理辯解違反法例，便可作為免責辯護。

關注婦女性暴力協會總幹事王秀容表示，保安局的建議只管拍攝及發放私密影像，卻無涵蓋「威脅發放私密影像」，認為既缺乏一致性，亦是一大漏洞。王舉例曾有女士被男友拍下裸照，男友威脅她持續提供金錢，否則將在網上發布其裸照，該女士因而拚命做兼職賺錢，並經常到網上搜尋，憂裸照被廣傳。

輔導性侵犯者的明愛朗天計劃社工彭鳳儀表示，保安局建議的「私密窺視罪」未界定何謂「合理期望能提供私隱」、無詳細列明「法定免責條款」等；又稱保安局建議加重偷窺、偷拍等刑期至5年，但政府無向公眾做好宣傳推廣。

明愛朗天計劃督導主任江寶祥稱，法律改革委員會正就性罪行檢討中的判刑及相關事項諮詢，考慮「查核機制」擴展至已失時效的定罪紀錄，他批評猶如對干犯輕微性罪行者製造「刺青」式「終身刑罰」，促請按性罪行嚴重度及性質分流。