初創評12鄰近城市 港發展支援排尾五

「創賢聚」於2018年底發表首份「香港初創企業指數」，受訪者就支持初創企業發展的8項範疇評分，包括政府及公營資金、私人資金、政府非現金支持、商業法規、人才供應、行業聯繫、初創企業生態系統，以及文化和先導測試實行環境。當時香港獲48分，在12個鄰近城市中排11，有3項評分包尾，包括「私人資金」、「人才供應」及「先導測試實行環境」。

「創賢聚」在羅兵咸永道提供顧問建議及香港大學社會科學研究中心協助下，於前年9月至去年3月向本地逾千家初創企業發問卷，收到279份回覆；受訪者就香港與12個鄰近城市評分，結果香港總得分為50，排名第9（見表）。

46%受訪者「首選城市」 勝星洲深圳

其中，香港在「商業法規」和「政府及公營資金」表現良好，分別排第二及第五，比上次的第六及七位進步，反映在受訪者眼中，本港現時在政府資金支持、法規及營商環境的建設等方面在區內有一定競爭力。此外，香港在「創立或發展初創企業的首選城市」中，獲46%受訪者支持，反而總分排首兩位的新加坡和深圳分別只獲37%及16%受訪者支持。

人才供應排名尾二

然而，香港在「人才供應」方面幾乎墊底，排第12，得42分，僅勝澳門，比首五位的北京、上海、深圳、新加坡及台北低25分以上，反映本港創新及科技人才短缺情况令人憂慮。有在調查中受訪的跨國及上市公司商業持份者稱，大企業工作穩定性及薪酬較高，較初創更容易吸引人才；加上本地生活成本高昂，亦導致初創企業較難吸引外國人才。

明報記者