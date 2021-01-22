警瞞離婚佔宿舍15年 認欺詐稱「因掛住前妻」

被告李德明（50歲）是前警員，於去年7月辭職，報稱住址已非荃灣綠楊新邨，而是荃灣區內另一房協綜合屋邨。

涉款逾221萬元 退休金扣數

被告在庭上親自求情指稱「之前活在自己世界入面，仲好掛住前妻，成日覺得佢會回到我身邊」，稱現時認罪得到解脫。被告自言慚愧，願意向警隊同僚致歉。

主任裁判官羅德泉問被告有沒有能力償還欠款，被告表示自己有退休金和長俸，將聯絡相關部門還款。控方遂稱，待本案審結後，會考慮從被告的退休金中扣除欠款。羅官稱涉案款項「條數唔細」，惟法庭現時不會處理賠償問題，警方可留待民事訴訟時追討，「法庭就當你（被告）願意賠償，用對你最有利的角度處理」。

案情稱，被告1988年加入警隊，1996年與前妻結婚，2002年獲分配公務員已婚宿舍單位。根據被告簽署的聲明書，警員一旦與配偶分居就要將單位交吉。及至2005年，被告與前妻離婚，不再享有公務員房屋福利，但他向警方隱瞞離婚近15年，直至警方收到匿名投訴，被告去年7月才遷出宿舍。

【案件編號：WKCC3409/20】