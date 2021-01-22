轄區買地申建屋8年 助理署長告地署延誤

申請人分別為林嘉芬及其丈夫鄧超文，擬列被告為代表地政署長的律政司長。林為地政總署助理署長，現管轄地區為九龍東、九龍西、荃灣葵青及沙田。她及丈夫在2012年購入涉案面積0.16英畝的元朗錦田清潭村農地時，當時她負責管轄新界4個地政分處，當中包括元朗區。

廉署調查不起訴 林調管他區

申請書中指出，林與丈夫於2012年7月購入涉案農地，並於同年10月向地政署申請在該地重建4幢3層村屋；2014年7月獲城規會批准圖則。同年8月6日本報頭版報道林與丈夫購入農地申請建屋事宜，廉署及政府內部一度展開調查，廉署最終不提起訴。

不過申請方表示，建屋申請自此遭到地政署延誤，指一般建屋審批只需8個月完成，但事隔8年兩人申請仍未獲審批，其間地政署就建屋的技術及結構等問題提出多項質詢，包括化糞池位置、要求提供山坡風險評估研究和岩土評估報告，以及公眾以風水理由反對的問題等。另外地政署又以該農地屬遺失地契個案，重新審視申請人的申請。

申請方指地政署涉政治考慮

申請方稱，在2014年7月之前的申請一直進展順暢，根據地政署內部指引，正常審批只會考慮申請者是否土地業主、有意重建物業是否在土地範圍內、租約上的限制，以及是否符合分區計劃大綱圖。

申請方稱在報道之後，林身為地政署助理署長，署方基於憂慮傳媒進一步報道及政治因素，或對林令地政署陷入麻煩而懲罰她，至今仍未完成審批其個案，申請方質疑署方錯誤地考慮不相關的政治、技術等因素，故提覆核要求署方履行義務令，須於1個月決定，以及就申請方租金損失、喪失享有村屋的樂趣等作出賠償。

【申請編號：HCAL 68/21】