老婦留醫甩喉亡 專家證人：料自行拔出

法醫：未能判斷因缺氧而死

死者袁燕芬於2019年1月29日不治，終年80歲。解剖死者的病理學專科醫生李偉東供稱，他未能判斷死者必定是因缺氧而死亡，但相信死因是瀰漫性肺泡損傷。他強調，死者本身有嚴重肺損傷，存活率只有50%。

專家證人、呼吸系統科專科醫生余衛祖（圖）認為，喉管是死者自己拔出，因當時死者缺乏鎮靜劑感覺辛苦。他指出，病人拔掉喉管常見，即使雙手被綁仍會發生，故需給病人鎮靜劑。

余衛祖質疑伊院搶救方法：

第一時間應插回喉

余衛祖續稱，主診醫生不應停用鎮靜劑以解決血壓低問題，而應使用鎮靜劑配合強心針。他承認，強心針會導致死者心律不正、心顫等。死因裁判官稱，死者停用鎮靜劑後數天都沒嘗試拔喉，余衛祖同意死者情况客觀上是穩定。

余衛祖質疑院方搶救方法，認為應第一時間插回喉管，而非使用氣囊面罩呼吸器。他承認，若搶救醫生當時無信心插喉，使用呼吸器亦可接受。

被問到使用約束衣會否改善病人自行拔喉情况，余衛祖表示可以，因束縛身體可避免病人在牀頭升高後向下滑並觸及喉管。他指出，常有病人不滿被束縛向醫生投訴，約束衣亦會影響血液循環和關節活動。案件將於今日裁決。

【案件編號：CCDI98/19】