律政司稱警射胡椒無謹慎責任 官批「咁唔需要指引啦」

理大生壞手機索償 律政司遭拒剔除

申索人陳斐揚為理大學生記者，就讀物理治療學四年級；被告為律政司長。律政司早前要求將案件移交高院審理，遭審裁官駁回。律政又以案件瑣碎無聊、屬無理纏擾為由，申請剔除申索。

署理主任審裁官葉樹培甫開庭時，要求律政司澄清當日行動是「防暴行動」抑或「驅散行動」；又詢問警員使用胡椒球槍有否指引和守則。律政司代表確認，當日為防暴行動，亦承認有使用胡椒球槍指引。

審裁官續稱，不解為何律政司在陳辭說警員沒有法律上的謹慎責任，「如果無謹慎責任，咁唔需要指引啦，警察鍾意點射都得啦」，並稱律政司說法矛盾、不合理。審裁官又謂，律政司同時聲稱警員無違反謹慎責任，但法庭現階段無法就此裁斷，需經審訊後才能評估當時警員的武力是否合指引及屬合理需要，最終駁回剔除申索申請，並下令押後至5月4日再訊，其間雙方須遞交證人供辭。

【案件編號：SCTC050261/19】

（反修例風暴）