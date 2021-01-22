「新通識科」料5月推 研刪長題改短答

新名稱方向：公民文化社會

「課程發展議會—香港考試及評核局重新冠名科目委員會」繼上周五（15日）首次會議，昨傍晚開第二次會，討論約3小時。該會主席、嶺大協理副校長劉智鵬稱，就刪內容、改名、考評的事都有討論，減內容事宜上無大爭議，現有教科書相當部分都適用，故出版社9月未及出新書問題不大。改革後的通識由7級改為及格與否，他稱因新科「不需考到咁高階」，需重新制定考評，包括考卷不設現行長題目考核，或設短答、MC題，需之後深入討論。他又稱，目前委員會進度理想，「很多事宜已有既定框架」，料3月諮詢業界，5至6月推新科。

趕9月上馬 葉建源質疑認受

葉建源說，縱趕不及出新教科書都要落實新學年推行，質疑新科質量及認受，「是否改得更好？為教育好處改？」他稱，目前新課程有太多未知，委員會要短時間開會決定新科，質疑能否獲教育界認同、會否諮詢。教聯會主席黃錦良期望新年後、3月初已有初步建議公布，認為無論如何9月推新課程都事在必行。

教育局昨回覆稱，委員會正跟進「該科目」事宜，希望最快2021/22學年中四級推行有關課程。當局重申，當所有安排敲定後，會適時向社會和學界公布，包括課程及評核大網，以及相關的支援措施。