稱客淪受害者 提解決方案遭律師會拒絕 黃馮合伙人覆核接管決定

申請人為伍永雄，即黃馮律師行其中一名合伙人；答辯人為香港律師會。律師行另一名合伙人阮國強則被列為利益關係方。覆核申請書開端提及，黃馮律師行為本港最大處理樓宇買賣的律師行之一，並引用中原地產數據指出，律師行2019年處理的交易總值超過150億元。

指騙客文員早離職 已賠償

申請書續稱，2019年時黃馮律師行一名前文員涉不誠實地誘導一名客人開出空頭支票，騙取該客人約610萬元，事後該客戶獲律師行賠償，沒有損失，亦未有對其他客戶造成影響，而該文員同年離職。

缺款無關事件 入帳犯錯已彌補

直至去年6月，律師會委派會計員查核黃馮律師行帳目，並於11月發現律師行超過2300萬元缺款；黃馮律師行當時回覆律師會稱，缺款問題只是會計系統有問題及有會計文員入帳時犯錯，重申欠款與前文員一事無關。

同時，兩名合伙人已在12月開始分期填補款項，又拋出多個解決方案，包括更換相關系統、承諾今年2月前另聘新會計師行完成新的會計報告等，但方案均被律師會拒絕，律師行最終遭接管。

申請書透露，在黃馮律師行遭接管前，共有約720宗客戶買賣樓宇交易個案尚待處理，故認為此司法覆核申請涉及重大公眾利益，又指律師行的客戶才是事件中的「受害者」，他們的款項亦不知何時能取回。

質疑接管具壓迫 不合比例

申請人質疑，律師會接管律師行前考慮不周全，而接管的決定是「具壓迫性及不合比例」，因涉騙款的文員已離職，事件不會再影響律師行誠信，同時欠款亦正分期填補；律師會亦拒絕了律師行的解決方案，令其客戶權益受損，認為做法不合理及違反了律師行對律師會的合理期望，要求法庭推翻律師會介入接管的決定，並重新考慮申請人提出的解決方案。

【案件編號：HCAL70/21】