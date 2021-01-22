首批13黨員 紫荊黨：招25萬不難

建人才庫薦當局

自由黨鍾國斌表示，該黨也會將政綱理念上載至網站，不時有人詢問詳情，但人數不多，認為藉此大規模招募黨員有困難。

李山表示，不乏具社會影響力的人有意加入紫荊黨，包括內地人、海歸者甚至是外國人，重申「共建香港，無問東西」的黨宣言指除國家和香港的利益，該黨並無特殊利益。至於政黨定位，李山稱黨內有熟悉金融、科技和教育的人才，該黨欲成為智庫，向政府或特首候選人提出政治建議；並建「人才庫」，向特區政府推舉管治人才。李山說，紫荊黨無收到來自中央或中聯辦的反對意見，但當局亦無在公開場合表達支持。

被問如何看待本港的六四集會、七一遊行、「和理非」等，李山稱黨內暫未有討論，但面對參與反修例示威的年輕人，他感嘆社會兩極分化，「同情他們沒有住房、工作，看不到未來、前途，他們走上街頭宣泄不滿」。