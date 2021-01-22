稱美對港制裁獲兩黨撐 議員料拜登政府暫不撤銷

自由黨黨魁鍾國斌相信，美國取消對港的優惠待遇獲參眾兩院通過，拜登政府對中方的態度不會友善，但對港實質影響言之尚早。中美早前分別制裁對方官員，鍾預料拜登會以此作籌碼，向中國索價以撤銷制裁。至於中國限制美國駐華外交官活動，鍾認為短期內不會改變，料長遠中方會釋出善意，取消有關限制。

經民聯石禮謙認為，新政府上場對港營商環境無大影響，盼中美雙方恢復尊重，重回特朗普上任前關係。石相信拜登短期內不會改變對華政策，團結內部才是新政府當務之急。

學者：港角色不重 只特朗普重視

馬逢國認為，中國對美態度一直保持理性，願對話溝通，若美國拒絕與中國貿易，中方可選擇與其他地區合作，認為在中美博弈大環境下，香港易受牽連。對於布林肯言論，馬稱美國接收本港流亡者違反國際規定，強調這些人干犯刑事案，並非政治犯；又稱香港法治獲國際認可，不同政見者都享有很大自由。

戰略研究學者袁彌昌認為，拜登較溫和務實，相信目前對華政策不會過於強硬，但布林肯言論顯示其重視兩院共識，日後亦會統一抗衡中方的國際陣線，旨在壓制中國崛起，他不認為香港有重要角色，「是特朗普突然把香港提升至這般地位，之前在大國角力中，香港一向沒有特別地位」。至於中國近日制裁前美國官員，袁認為發放「與前朝清零」的信息，象徵兩國關係重新開始。