當選大律師公會主席 夏博義冀修國安法條文

公會兩名副主席分別由資深大律師葉巧琦及大律師沈士文擔任。主席、副主席與執委均無競爭下自動當選。

盼改條文可重啟引渡協議

夏博義當選主席後會見傳媒，形容當下是香港法治、大律師的艱難時候，並以廣東話說出「我好擔心香港嘅自由唔會繼續」，會努力、盡力保護香港自由，但不知會否成功。夏博義稱對法治非常堅定，又說不喜歡暴力示威者、但亦不喜當局濫權，任內會努力鞏固法治。

他關注國安法部分條文，稱多國中止與香港的逃犯移交協議，日後殺人犯能潛逃，相信任何港人都不樂見，冀探討令政府修改條文以重啟引渡協議。

被問到欲修訂國安法哪些條文，夏博義稱55條列明被告可送中審訊，或違《基本法》第35條（港人有權得到秘密法律諮詢、向法院提訴訟、選擇律師及時保護合法權益），又說基本法列明嚴重案件應有陪審團，惟國安法案件最高囚終身卻可不設陪審團。

律政司早前聘請英國御用大律師David Perry，在民主黨創黨主席李柱銘等人涉未經批准集結案中任控方大狀，惟事件在英國受關注，律政司最終更換主控。夏博義稱，據他了解，檢疫問題對Perry而言因素較大，因他前後或須檢疫42日，若豁免會非常具爭議。