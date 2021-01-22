來港53年神父變律師 「大搜捕」被拘不灰心 關尚義：信港人終再發聲

明報記者 陳冬綾

年屆79歲的關尚義，是中國維權律師關注組理事會國際事務秘書、亞洲人權委員會主席。說得一口流利廣東話的他，提起初心，鏗鏘地說：「我成世嘅動機就係愛人、幫人。」面對政權施壓，關尚義從容冷靜、無所畏懼，「我無恐懼，係愛嘅動機，我知道我無做錯嘢」。

六七後到港 見證70年代示威

成長於天主教家庭的關尚義，1960年代初修畢哲學學士後，便到修道院修讀神學。當時教會強調關心社會的結構問題，包括政治、經濟、文化等，以達至真正的愛，關尚義修讀神學的4年間，開始關注正義、真理與和平。

至1968年，27歲的關尚義獲瑪利諾神父修會指派到剛歷六七暴動的香港。當時關尚義對香港的概念模糊，只知是英國殖民地，「家人話：你去一個好危險嘅地方，隔日就有爆炸」。雖然香港社會氣氛緊張，關尚義心無旁騖，只覺「都可以試吓」，便遠赴來港。

關心社會對關尚義來說是重要課題。來港後，他先在橫頭磡聖博德堂區任職神父，後獲邀加入天主教大專聯會任職神師。踏入社會政治氣氛熾熱的1970年代，在金禧事件、牛池灣居民遭逼遷、反對電話公司加價等大大小小示威現場，都可見關尚義身影，「係同社會有交談，提出覺得有咩問題可以處理」。關尚義不時與大專生檢討行動成果，他把過程形容為「Action、Reflection、Action」，「行動後就反省，再一齊判斷之後可以做乜嘢」。

53歲讀法律 主打醫療疏忽

以神職人員身分關心社會逾二十載，53歲那年，關尚義在朋友的鼓勵下修讀法律，以律師身分為弱勢爭取權益，主力打醫療疏忽案件，「讀法律就好似學多一個語言，點樣去表達一啲嘢」。從另一層面擊中社會的結構問題，關尚義強調：「我唔係一個偉大嘅人，係有少少貢獻，幫到人就有動力」。

「歷史給信心」 六四後續有人發聲

在港爭取公義、人權多年，看着香港再次步入抗爭時代，由亞洲區的「bright light of hope」，變成需要爭取民主、人權的戰場，關尚義難免傷感。「真正嘅國家安全係要靠民主、靠多啲人自願做嘢，覺得可將自己嘅意見畀政府，覺得政府肯聽吓更多人意見，從而建立一個更好嘅社會。」在民主路上走來，關尚義見證過八九民運後，民眾一度恐懼發聲，但沉寂過後又有人願意再次發聲，令他學懂即使置身「低氣壓」的社會環境，仍要對未來樂觀，這是歷史給他的信心。「我唔知係咪太天真啦，我暫時仲有啲希望，希望香港可以變返嗰個法治、人權、民主嘅社會……未來呢幾年壓力愈來愈大，可能會愈來愈靜，但我覺得係遲早都會去到一個階段啲人肯再出聲，從歷史裏面睇，都係遲早嘅問題。」

在關尚義眼中，民主、人權既是理想，也是標準，追尋過程道阻且長，「有時要等到機會啱，睇睇情况係點，要傾偈、諗、再判斷幾時適合做嘢。我唔係叫人做英雄，10號風球都出去爬艇仔，要自己決定，當時間啱，我相信啲人就會做嘢」。面對或會被檢控、自身的命運，關尚義還是比較着緊下一代港人的命運。

「我覺得……唔止係覺得，我真係信，人要繼續有希望、理想，遲早，我真係信，每一個國家都會承認呢啲權利。」一份信念，哪怕天真，卻在多年間不斷推動關尚義為公義、人權出力，一步步靠近理想。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676