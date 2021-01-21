【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光

【明報專訊】政府日前公布海洋公園轉型方案，海洋公園主席劉鳴煒話，希望疫情許可下，水上樂園可於今年暑假、大約8、9月投入服務。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀噚日喺facebook評論轉型方案，仲附有多張未開幕水上樂園嘅相片，原來海洋公園日前邀請咗一眾行會成員先睹為快，葉太嘅相片就令水上樂園最新情况曝光。
葉劉：洗濕個頭
唔通一起好就執？
葉太同Emily講，當日所見水上樂園工程已完成七七八八，相信最遲秋季可以開幕，入面除咗有好長嘅七彩滑水梯，仲有人造滑浪池、激流、無邊際泳池等設施。從相片所見，設施室內外都有。葉太話，當日去參觀嘅主要係身兼立法會議員嘅行會成員，佢哋一行人仲喺園內地盤見到一家大細嘅野豬午睡𠻹。
對於海洋公園轉型方案，葉太同Emily講「好難做」，因為已洗濕個頭畀咗41億元起水上樂園，「唔通一起好就執咗佢？」葉太話聽工程師講，雖然水上樂園唔係亞洲最大，但面向美景、設計獨特，佢相信都可以吸引一家大細入場，對海園轉型有吸引力；加上轉型後海洋公園會集零售、餐飲及娛樂於一身，有表演場所，提供較便宜並望海嘅場地，「相信實有人去」。
葉太喺fb話覺得值得畀機會海洋公園一試，回歸初衷重新成為香港人嘅樂園，但佢話除咗硬件革新，海洋公園董事局「大花筒」嘅作風，毫無財政紀律，值得譴責，必須改善，話會等海園同政府一方詳盡解說後再決定係咪支持撥款。