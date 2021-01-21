【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光

葉劉：洗濕個頭

唔通一起好就執？

葉太同Emily講，當日所見水上樂園工程已完成七七八八，相信最遲秋季可以開幕，入面除咗有好長嘅七彩滑水梯，仲有人造滑浪池、激流、無邊際泳池等設施。從相片所見，設施室內外都有。葉太話，當日去參觀嘅主要係身兼立法會議員嘅行會成員，佢哋一行人仲喺園內地盤見到一家大細嘅野豬午睡𠻹。

對於海洋公園轉型方案，葉太同Emily講「好難做」，因為已洗濕個頭畀咗41億元起水上樂園，「唔通一起好就執咗佢？」葉太話聽工程師講，雖然水上樂園唔係亞洲最大，但面向美景、設計獨特，佢相信都可以吸引一家大細入場，對海園轉型有吸引力；加上轉型後海洋公園會集零售、餐飲及娛樂於一身，有表演場所，提供較便宜並望海嘅場地，「相信實有人去」。

葉太喺fb話覺得值得畀機會海洋公園一試，回歸初衷重新成為香港人嘅樂園，但佢話除咗硬件革新，海洋公園董事局「大花筒」嘅作風，毫無財政紀律，值得譴責，必須改善，話會等海園同政府一方詳盡解說後再決定係咪支持撥款。