FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流

重新定位金融科技研發基地

科技園公司行政總裁黃克強昨表示，九龍塘的創新中心重新定位，除原有的初創協作基地「Lion Rock 72」，會加設FinTech Centre，延展白石角科學園的研發生態圈，令創新中心成為金融科技的研發核心基地，推進人工智能、區塊鏈、網絡安全與數據分析等科技項目。黃預計中心可容納約20間與金融科技相關公司進駐，並會設有測試沙盒、應用實驗室和概念驗證的平台，促成商業配對及應用落地。

Apoidea將於4月搬入FinTech Centre，鄭其森認為，香港作為國際金融中心已有足夠的大規模金融機構，加上本地科研優秀，有條件進一步發展成金融科技中心。他說，去年因新冠病毒疫情促使更多機構數碼轉型，有利公司業務發展，期望進駐後可參與場內活動，加強與業界交流，接觸金融機構及人才，讓從業員理解及信任創新科技，促成更多合作。

隨FinTech Centre啟用，位於科學園的「金管局─應科院金融科技創新中心」亦會擴展項目至新場地內；科技園公司又聯同恒生銀行推出「銀行虛擬實驗室」，實驗室將提供合成數據及相關應用程式界面，讓開發者和銀行可在虛擬場景內測試和驗證方案。

明報記者