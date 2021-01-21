FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流

【明報專訊】「金融機構與創科公司配對的難處，在於其中的溝通過程，金融機構從業員不知自己面對的痛點可否以科技解決，兩者需時磨合。」金融科技初創企業Apoidea提供的人工智能方案，可減輕金融機構內人手工序，如輸入資料、初步分析等，現已有近30間海內外金融機構使用其方案，該公司聯合創辦人鄭其森表示，4月將搬入科技園公司旗下九龍塘創新中心的FinTech Centre，FinTech Centre昨啟用，他期望場地可加深兩個業界交流，推動本地金融科技發展。
重新定位金融科技研發基地
科技園公司行政總裁黃克強昨表示，九龍塘的創新中心重新定位，除原有的初創協作基地「Lion Rock 72」，會加設FinTech Centre，延展白石角科學園的研發生態圈，令創新中心成為金融科技的研發核心基地，推進人工智能、區塊鏈、網絡安全與數據分析等科技項目。黃預計中心可容納約20間與金融科技相關公司進駐，並會設有測試沙盒、應用實驗室和概念驗證的平台，促成商業配對及應用落地。
Apoidea將於4月搬入FinTech Centre，鄭其森認為，香港作為國際金融中心已有足夠的大規模金融機構，加上本地科研優秀，有條件進一步發展成金融科技中心。他說，去年因新冠病毒疫情促使更多機構數碼轉型，有利公司業務發展，期望進駐後可參與場內活動，加強與業界交流，接觸金融機構及人才，讓從業員理解及信任創新科技，促成更多合作。
隨FinTech Centre啟用，位於科學園的「金管局─應科院金融科技創新中心」亦會擴展項目至新場地內；科技園公司又聯同恒生銀行推出「銀行虛擬實驗室」，實驗室將提供合成數據及相關應用程式界面，讓開發者和銀行可在虛擬場景內測試和驗證方案。
明報記者
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