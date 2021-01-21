人工心肺機駁錯喉半小時 東院病人術後危殆

一名患有心肌梗塞的57歲男病人於1月16日到東區醫院急症室求醫，情况危殆需插喉，病人於1月18日上午6時半曾心臟停頓，檢查後於同日下午2時25分為病人做「通波仔」手術，檢查發現病人心臟主冠狀動脈及三條冠狀動脈嚴重閉塞，病人血壓非常不穩，醫生手術前先為病人接駁人工心肺機。病人下午3時53分使用心肺機，當時血壓未有回升，醫護人員為病人做血管造影發現冠狀動脈血流緩慢，立即放入冠狀動脈支架，於下午4時08分至18分期間無法偵測到病人血壓，要做心肺復蘇。

靜脈喉駁動脈 病人一度無血壓

醫護人員下午4時24分，即接駁心肺機後半小時，發現心肺機與病人靜脈和動脈接駁不當，立即將心肺機重新接駁；隨後完成手術，病人血壓回復正常。病人被送回深切治療部，現時危殆。據悉，醫護誤將心肺機靜脈喉管接駁動脈，動脈喉管接駁靜脈。東區醫院就事件致歉，並於8周內交調查報告。

有公立醫院深切治療部醫生表示，靠近大腿內側的血管為靜脈，外側是動脈，一般情况下醫生會以超聲波分辨血管位置，並以探頭壓向血管，變扁的血管為靜脈，即時回彈至原本形態的是動脈。他說，文獻顯示有5%機率將大腿靜脈喉管駁錯動脈，駁錯喉管可令血壓更低，原本由心臟泵向大腦及全身器官的帶氧血液，會直接被抽到體外，實質影響則要視乎人工心肺的流量。

醫生：可致腦部及心臟肌肉壞死

心臟科專科醫生黃品立表示，駁錯喉管的半小時期間人工心肺無法起作用，甚至阻礙血運行，可因缺氧致腦部和心臟肌肉壞死，出現嚴重後遺症甚至死亡。黃品立強調，病人入院時情况很嚴重，而曾出現心臟停頓或休克的心臟病患者治癒機會小於一半，相關病人情况也可能與本身疾病有關。