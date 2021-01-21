港聞

港聞二

八旬婦心臟問題入院 插喉雙手束縛 駁呼吸機甩喉亡 伊院：病人手握喉管

【明報專訊】一名80歲老婦於2018年底因心臟問題及肺部感染而入住伊利沙伯醫院，後情况轉差需靠呼吸機維生，至19年1月底她被發現原本插在口腔的呼吸機喉管被拔出，脫掉的喉管握在她左手掌上，老婦其後不治。死因庭昨就事件展開研訊。負責跟進老婦的醫生作供稱，事發當日早上老婦情况穩定，但下午護士發現其接駁呼吸機的喉管「甩咗」，老婦最終搶救無效。

死者袁燕芬，終年80歲。其兒子梁振業作供時憶述，母親於2018年12月24日身體不適入住伊利沙伯醫院，其後一度轉往九龍醫院療養，但因血含氧量下降而重返伊院留醫，需使用呼吸機及留醫獨立病房，其間她雙手被束縛牀上，以免觸及儀器。梁續說，2019年1月29日下午，伊院的丁醫生來電說母親「有事唔得」，着他立刻趕往醫院。他到達醫院時母親已離世，醫生表示發現他的母親左手握住喉管。

早上巡房穩定 下午發現甩喉

專科醫生丁允文供稱，死者因充血性心藏衰竭，導致肺積水而入院，其後情况轉差，需要插喉以呼吸機協助呼吸。丁說，事發當日早上巡房時死者情况穩定，下午護士巡房時則發現，死者接駁呼吸機的喉管「甩咗」，喉管在死者左手手上，他趕到時死者已心跳停頓。

死因裁判官詢問，儀器是否有警報機制。丁指出，若喉管脫掉，呼吸機會響；一旦病人情况轉差，其他監察儀器亦會響；丁又稱，死者雙手均被束縛帶縛住，束縛帶沒有明顯過鬆的情况。

牀頭升高30度 死時向牀尾滑落

時任伊院註冊護士何鴻進表示，事發前一日接手處理死者，當時死者雙手被束縛帶綁住，相信她不能用手觸碰到喉管；牀頭因使用呼吸機而需升高30度。事發當日早上，他入過病房數次，無發現有異樣，直至下午約1時他聽到機器響起警報聲，立即趕往病房。

何憶述，當時看到死者向牀尾「瀡落咗少少」，頭向左側，原本插着口腔、連接呼吸機的喉管被拔出，死者略為攤開的左手虛握着喉管，喉管放在手掌上，他立即與同事開始搶救。何承認，若病人刻意「烏前個人」或滑落牀尾，手有可能接觸到喉管，並能把喉管拔出。他又稱，過往亦曾有病人嘗試拔出喉管，只能靠他們多加巡查去防止。聆訊今續。

【案件編號：CCDI98/19】

相關字詞﹕呼吸機 伊利沙伯醫院 死因研訊

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