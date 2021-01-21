城門河「綠化」 街坊：傳漂白水味

環保署表示，已派員以無人機調查，發現河面飄浮着零星死魚，「河水沒有刺鼻異味或惡臭」，河水溶解氧及溫度均屬正常，已抽樣進一步化驗，以確定河水變綠原因。

居民：有魚浮出水面掙扎 鳥類如常覓食

大圍居民Mercury周一下午5時許發現，港鐵大圍站對開一段城門河河水變成奶白色及湖水綠色，Mercury稱，現場傳出一陣疑似漂白水的清潔劑氣味，有魚浮上水面掙扎，鳥類如常飛到河邊覓食。本報記者昨早到沙田大會堂至港鐵大圍站一段城門河觀察，發現逾一公里長的河水呈湖水綠色，部分水面呈現黑、綠「斑紋」，現場傳出異味。

生態專家：曾多次「變色」 難斷成因

生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊指出，城門河河水過去曾多次「變色」，部分與環保署利用熒光色粉測試渠管有關，現只根據照片難以估計變色成因。張指出，一般家居污水會經水渠排走，如事件涉及漂白水或清潔劑，或與大規模洗地有關，再經雨水排入河。張表示，城門河是羅非魚、鱭魚等河口魚的棲息地，白鷺亦會到該處覓食，如河水受污染，於相關地區棲息的動物亦會受影響，或因而斃命。