港聞

港聞二

城門河「綠化」 街坊：傳漂白水味

【明報專訊】沙田大會堂至港鐵大圍站一段城門河河水近日被發現變綠，並傳出清潔劑氣味，有市民擔心與化學污染有關。環保署回覆表示，前日起接獲5宗投訴，已派員調查，但未有發現非法排放或可疑污染源。

環保署表示，已派員以無人機調查，發現河面飄浮着零星死魚，「河水沒有刺鼻異味或惡臭」，河水溶解氧及溫度均屬正常，已抽樣進一步化驗，以確定河水變綠原因。

居民：有魚浮出水面掙扎 鳥類如常覓食

大圍居民Mercury周一下午5時許發現，港鐵大圍站對開一段城門河河水變成奶白色及湖水綠色，Mercury稱，現場傳出一陣疑似漂白水的清潔劑氣味，有魚浮上水面掙扎，鳥類如常飛到河邊覓食。本報記者昨早到沙田大會堂至港鐵大圍站一段城門河觀察，發現逾一公里長的河水呈湖水綠色，部分水面呈現黑、綠「斑紋」，現場傳出異味。

生態專家：曾多次「變色」 難斷成因

生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊指出，城門河河水過去曾多次「變色」，部分與環保署利用熒光色粉測試渠管有關，現只根據照片難以估計變色成因。張指出，一般家居污水會經水渠排走，如事件涉及漂白水或清潔劑，或與大規模洗地有關，再經雨水排入河。張表示，城門河是羅非魚、鱭魚等河口魚的棲息地，白鷺亦會到該處覓食，如河水受污染，於相關地區棲息的動物亦會受影響，或因而斃命。

上 / 下一篇新聞

深水埗檢測半日4初陽 承辦商稱誇張 公園多長者不戴罩聚集 居民憂爆疫
深水埗檢測半日4初陽 承辦商稱誇張 公園多長者不戴罩聚集 居民憂爆疫
區議員批資訊亂 街坊以為強檢區內人人要驗
區議員批資訊亂 街坊以為強檢區內人人要驗
鄰近檢測區 有中學停面授或礙下周考試
鄰近檢測區 有中學停面授或礙下周考試
增77確診 48%源頭不明遍全港 油尖旺約佔41宗 一半來自強檢區
增77確診 48%源頭不明遍全港 油尖旺約佔41宗 一半來自強檢區
接觸同一確診病人 北區醫院再有醫護染疫
接觸同一確診病人 北區醫院再有醫護染疫
臨時醫院竣工 林鄭稱傳達中央關愛
臨時醫院竣工 林鄭稱傳達中央關愛
檢測站兩驗陰性 油麻地尼漢延確診 妻兒亦中招
檢測站兩驗陰性 油麻地尼漢延確診 妻兒亦中招
年宵開到午夜 午一晚六清場消毒 兩時段各關1句鐘 檔戶：失傍晚黃金時間
年宵開到午夜 午一晚六清場消毒 兩時段各關1句鐘 檔戶：失傍晚黃金時間
陳帆：11公營房屋項目延誤 9因疫情
陳帆：11公營房屋項目延誤 9因疫情
新界單車徑意外及傷亡飈七成 議員料因疫下郊遊增
新界單車徑意外及傷亡飈七成 議員料因疫下郊遊增
泛民案主控換人 鄭若驊：英向御狀施壓 稱已委聘本地大律師 籲勿低估外國對港壓力
泛民案主控換人 鄭若驊：英向御狀施壓 稱已委聘本地大律師 籲勿低估外國對港壓力
談協商產生特首 陳智思：選舉認受較大助施政
談協商產生特首 陳智思：選舉認受較大助施政
審查港澳法律 法工委：未需發回
審查港澳法律 法工委：未需發回
指防疫措施公布前政黨不掌握 李慧琼：政府應加強與建制溝通
指防疫措施公布前政黨不掌握 李慧琼：政府應加強與建制溝通
高鐵覆核上訴 余若海：釋法後不可覆核
高鐵覆核上訴 余若海：釋法後不可覆核
觀塘跨啟德 新規劃擬建行人單車天橋 發展局九東「多元組合」 區議員斥「垃圾」：人車擠塞未解
觀塘跨啟德 新規劃擬建行人單車天橋 發展局九東「多元組合」 區議員斥「垃圾」：人車擠塞未解
區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意
區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意
紅磡集結案 警稱印象深刻：港首拘重裝Pink Team
紅磡集結案 警稱印象深刻：港首拘重裝Pink Team
聽障男藏催淚彈殼判感化1年 官：已不能用遑論傷人
聽障男藏催淚彈殼判感化1年 官：已不能用遑論傷人
涉為藏氣槍郵包收件人 冒牌金正恩被捕
涉為藏氣槍郵包收件人 冒牌金正恩被捕
去函提9疑問 港台工會詢聶德權：調查官員報道違誓否
去函提9疑問 港台工會詢聶德權：調查官員報道違誓否
洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口
洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口
社署副署長辦公室中風危殆 社福界：少數做實事官員
社署副署長辦公室中風危殆 社福界：少數做實事官員
八旬婦心臟問題入院 插喉雙手束縛 駁呼吸機甩喉亡 伊院：病人手握喉管
八旬婦心臟問題入院 插喉雙手束縛 駁呼吸機甩喉亡 伊院：病人手握喉管
人工心肺機駁錯喉半小時 東院病人術後危殆
人工心肺機駁錯喉半小時 東院病人術後危殆
伊院六旬病人病房自殺 檢22厘米長生果刀
伊院六旬病人病房自殺 檢22厘米長生果刀
警方海關破「年貨」私煙1680萬支 拘5人
警方海關破「年貨」私煙1680萬支 拘5人
FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流
FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光
【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光
【Emily】開支飈 612基金剩181萬元
【Emily】開支飈 612基金剩181萬元
【Emily】田北辰倡全民派＄8000
【Emily】田北辰倡全民派＄8000
【Emily】有二汶Dear Jane 黃文萱掛歌詞打氣橫額
【Emily】有二汶Dear Jane 黃文萱掛歌詞打氣橫額
【Emily】討論致謝議案人齊 劉國勳請食燒肉
【Emily】討論致謝議案人齊 劉國勳請食燒肉