社署副署長辦公室中風危殆 社福界：少數做實事官員

林嘉泰昨早8時許被送往律敦治醫院留醫深切治療部，下午2時許再被轉送東區醫院進行緊急手術。社署發言人證實事件，並表示十分關心林嘉泰的情况，已即時聯絡其家人並會提供適切協助。

現年59歲的林嘉泰社工出身，1987年7月加入社署，2010年升任助理署長，2013年升任副署長，負責全港安老、傷殘人士院舍及青年中心等服務。根據憲報，社署署長梁松泰去年12月21日起休假，由林嘉泰署任署長一職，至今年1月1日止。

邵家臻讚「一等一好人」

立法會前議員邵家臻表示，林嘉泰胞兄為其預科時的班主任及中文老師，故二人甚有淵源。他說初任議員時，首次遇見林，對方着他「叫我做嘉泰」，並主動提起其兄為邵的班主任一事。邵稱林是「一等一好人」，為人沒架子，對他十分尊敬，形容他是社署「活字典」，十分熟書。邵又表示，過往林的工時十分長，經常見他拖着倦容開會，希望林早日康復。「陣地社工」成員陳虹秀在facebook表示，希望林嘉泰能平安，稱他是少數願意聆聽工會聲音的官員，靜靜地做實事支援社福界。

醫生：「三高」壓力大易中風

腦神經科專科醫生黃家星表示，有高血壓、高膽固醇及高血糖的「三高」人較易出現缺血性中風，血塊易堵塞血管，其中四分之一患者中風前會出現「小中風」，病徵包括視覺重影、天旋地轉等，工作壓力大亦有可能誘發中風。

另外，曾撞傷或扭傷頸椎者，亦有可能因血管受損而出現缺血性中風。黃指出，輕微中風者會手腳麻痺、平衡力差、口齒不清等，嚴重者有可能影響呼吸及四肢無力，小部分患者會昏迷不醒。他建議年逾50歲者定期身體檢查，飲食清淡，多做運動預防中風。