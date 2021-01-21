港聞

港聞二

社署副署長辦公室中風危殆 社福界：少數做實事官員

【明報專訊】昨早8時許，社署副署長（服務）林嘉泰於灣仔胡忠大廈社署辦公室內暈倒，昏迷送院治理，至昨晚情况危殆。消息指，他腦部出現缺血性中風，涉及大血管。

林嘉泰昨早8時許被送往律敦治醫院留醫深切治療部，下午2時許再被轉送東區醫院進行緊急手術。社署發言人證實事件，並表示十分關心林嘉泰的情况，已即時聯絡其家人並會提供適切協助。

現年59歲的林嘉泰社工出身，1987年7月加入社署，2010年升任助理署長，2013年升任副署長，負責全港安老、傷殘人士院舍及青年中心等服務。根據憲報，社署署長梁松泰去年12月21日起休假，由林嘉泰署任署長一職，至今年1月1日止。

邵家臻讚「一等一好人」

立法會前議員邵家臻表示，林嘉泰胞兄為其預科時的班主任及中文老師，故二人甚有淵源。他說初任議員時，首次遇見林，對方着他「叫我做嘉泰」，並主動提起其兄為邵的班主任一事。邵稱林是「一等一好人」，為人沒架子，對他十分尊敬，形容他是社署「活字典」，十分熟書。邵又表示，過往林的工時十分長，經常見他拖着倦容開會，希望林早日康復。「陣地社工」成員陳虹秀在facebook表示，希望林嘉泰能平安，稱他是少數願意聆聽工會聲音的官員，靜靜地做實事支援社福界。

醫生：「三高」壓力大易中風

腦神經科專科醫生黃家星表示，有高血壓、高膽固醇及高血糖的「三高」人較易出現缺血性中風，血塊易堵塞血管，其中四分之一患者中風前會出現「小中風」，病徵包括視覺重影、天旋地轉等，工作壓力大亦有可能誘發中風。

另外，曾撞傷或扭傷頸椎者，亦有可能因血管受損而出現缺血性中風。黃指出，輕微中風者會手腳麻痺、平衡力差、口齒不清等，嚴重者有可能影響呼吸及四肢無力，小部分患者會昏迷不醒。他建議年逾50歲者定期身體檢查，飲食清淡，多做運動預防中風。

上 / 下一篇新聞

深水埗檢測半日4初陽 承辦商稱誇張 公園多長者不戴罩聚集 居民憂爆疫
深水埗檢測半日4初陽 承辦商稱誇張 公園多長者不戴罩聚集 居民憂爆疫
區議員批資訊亂 街坊以為強檢區內人人要驗
區議員批資訊亂 街坊以為強檢區內人人要驗
鄰近檢測區 有中學停面授或礙下周考試
鄰近檢測區 有中學停面授或礙下周考試
增77確診 48%源頭不明遍全港 油尖旺約佔41宗 一半來自強檢區
增77確診 48%源頭不明遍全港 油尖旺約佔41宗 一半來自強檢區
接觸同一確診病人 北區醫院再有醫護染疫
接觸同一確診病人 北區醫院再有醫護染疫
臨時醫院竣工 林鄭稱傳達中央關愛
臨時醫院竣工 林鄭稱傳達中央關愛
檢測站兩驗陰性 油麻地尼漢延確診 妻兒亦中招
檢測站兩驗陰性 油麻地尼漢延確診 妻兒亦中招
年宵開到午夜 午一晚六清場消毒 兩時段各關1句鐘 檔戶：失傍晚黃金時間
年宵開到午夜 午一晚六清場消毒 兩時段各關1句鐘 檔戶：失傍晚黃金時間
陳帆：11公營房屋項目延誤 9因疫情
陳帆：11公營房屋項目延誤 9因疫情
新界單車徑意外及傷亡飈七成 議員料因疫下郊遊增
新界單車徑意外及傷亡飈七成 議員料因疫下郊遊增
泛民案主控換人 鄭若驊：英向御狀施壓 稱已委聘本地大律師 籲勿低估外國對港壓力
泛民案主控換人 鄭若驊：英向御狀施壓 稱已委聘本地大律師 籲勿低估外國對港壓力
談協商產生特首 陳智思：選舉認受較大助施政
談協商產生特首 陳智思：選舉認受較大助施政
審查港澳法律 法工委：未需發回
審查港澳法律 法工委：未需發回
指防疫措施公布前政黨不掌握 李慧琼：政府應加強與建制溝通
指防疫措施公布前政黨不掌握 李慧琼：政府應加強與建制溝通
高鐵覆核上訴 余若海：釋法後不可覆核
高鐵覆核上訴 余若海：釋法後不可覆核
觀塘跨啟德 新規劃擬建行人單車天橋 發展局九東「多元組合」 區議員斥「垃圾」：人車擠塞未解
觀塘跨啟德 新規劃擬建行人單車天橋 發展局九東「多元組合」 區議員斥「垃圾」：人車擠塞未解
區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意
區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意
紅磡集結案 警稱印象深刻：港首拘重裝Pink Team
紅磡集結案 警稱印象深刻：港首拘重裝Pink Team
聽障男藏催淚彈殼判感化1年 官：已不能用遑論傷人
聽障男藏催淚彈殼判感化1年 官：已不能用遑論傷人
涉為藏氣槍郵包收件人 冒牌金正恩被捕
涉為藏氣槍郵包收件人 冒牌金正恩被捕
去函提9疑問 港台工會詢聶德權：調查官員報道違誓否
去函提9疑問 港台工會詢聶德權：調查官員報道違誓否
洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口
洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口
城門河「綠化」 街坊：傳漂白水味
城門河「綠化」 街坊：傳漂白水味
八旬婦心臟問題入院 插喉雙手束縛 駁呼吸機甩喉亡 伊院：病人手握喉管
八旬婦心臟問題入院 插喉雙手束縛 駁呼吸機甩喉亡 伊院：病人手握喉管
人工心肺機駁錯喉半小時 東院病人術後危殆
人工心肺機駁錯喉半小時 東院病人術後危殆
伊院六旬病人病房自殺 檢22厘米長生果刀
伊院六旬病人病房自殺 檢22厘米長生果刀
警方海關破「年貨」私煙1680萬支 拘5人
警方海關破「年貨」私煙1680萬支 拘5人
FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流
FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光
【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光
【Emily】開支飈 612基金剩181萬元
【Emily】開支飈 612基金剩181萬元
【Emily】田北辰倡全民派＄8000
【Emily】田北辰倡全民派＄8000
【Emily】有二汶Dear Jane 黃文萱掛歌詞打氣橫額
【Emily】有二汶Dear Jane 黃文萱掛歌詞打氣橫額
【Emily】討論致謝議案人齊 劉國勳請食燒肉
【Emily】討論致謝議案人齊 劉國勳請食燒肉