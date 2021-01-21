港聞

港聞二

洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口

【明報專訊】警方前日破獲近年最大宗洗黑錢案，涉款63億元，7名現任或前銀行客戶服務經理涉串謀洗黑錢被捕，案件亦是警方首次拘捕有份參與洗黑錢的銀行從業員。警方指出，有海外人物受聘犯罪集團來港開設公司戶口，在銀行職員協助下以虛假文書順利開設多個戶口。行動中檢獲7800萬元現金，警方相信已瓦解一個跨國犯罪集團。

檢7800萬現金 警稱破跨國集團

金管局稱知悉事件，由於執法機構正在調查不便評論。金管局表示，要求銀行實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括偵測及向執法機構匯報可疑交易作進一步調查。

警方經深入調查，鎖定涉案人身分，昨清晨於涉案7名現職或前銀行客戶經理的住所及公司附近展開拘捕行動，並搜查其住所、工作場所及5間秘書公司，於其中一個被捕人的公屋單位內檢獲780萬元現金，另檢走大量公司文件、銀行紀錄、電話等。警方相信，行動已瓦解一個跨國犯罪集團。

5男2女被捕人年齡介乎30至37歲，均為現職或前銀行客戶經理，日常工作是為客人開設銀行戶口。警方相信，他們利用對審查程序的認識，指導、修改及偽造文件，或在開戶程序上提供協助，每開設一個戶口可獲數千元報酬。警方又表示，涉案集團運作約5年，現正就財富調查方向展開偵查，不排除更多人被捕。

2017年破電騙案 循線追查

警方商業罪案調查科根據2017年一宗英國電郵騙案展開追查，發現一間受害瑞士公司，有200萬美元款項經英國銀行轉至本地公司銀行戶口。警方經調查後，相信該戶口持有人受僱於跨國犯罪集團，收錢來港開設多個銀行戶口，以處理犯罪得益。他於2017年涉洗黑錢被捕，2018年被定罪。

警方追查發現，2017至2018年間有16名內地及比利時人受僱於犯罪集團來港，在本地主腦安排下到相熟銀行開設14個公司戶口，主腦亦偽造公司銷售合同及虛報盈利，並串謀7名本地銀行職員逃避審查，利用虛假文書設戶。警方指出，該14個戶口在2017至2020年間，合共處理63億元款項，其中一個戶口更於一年內處理高達33億元，款項分別來自意大利、越南、德國等地。

上 / 下一篇新聞

深水埗檢測半日4初陽 承辦商稱誇張 公園多長者不戴罩聚集 居民憂爆疫
深水埗檢測半日4初陽 承辦商稱誇張 公園多長者不戴罩聚集 居民憂爆疫
區議員批資訊亂 街坊以為強檢區內人人要驗
區議員批資訊亂 街坊以為強檢區內人人要驗
鄰近檢測區 有中學停面授或礙下周考試
鄰近檢測區 有中學停面授或礙下周考試
增77確診 48%源頭不明遍全港 油尖旺約佔41宗 一半來自強檢區
增77確診 48%源頭不明遍全港 油尖旺約佔41宗 一半來自強檢區
接觸同一確診病人 北區醫院再有醫護染疫
接觸同一確診病人 北區醫院再有醫護染疫
臨時醫院竣工 林鄭稱傳達中央關愛
臨時醫院竣工 林鄭稱傳達中央關愛
檢測站兩驗陰性 油麻地尼漢延確診 妻兒亦中招
檢測站兩驗陰性 油麻地尼漢延確診 妻兒亦中招
年宵開到午夜 午一晚六清場消毒 兩時段各關1句鐘 檔戶：失傍晚黃金時間
年宵開到午夜 午一晚六清場消毒 兩時段各關1句鐘 檔戶：失傍晚黃金時間
陳帆：11公營房屋項目延誤 9因疫情
陳帆：11公營房屋項目延誤 9因疫情
新界單車徑意外及傷亡飈七成 議員料因疫下郊遊增
新界單車徑意外及傷亡飈七成 議員料因疫下郊遊增
泛民案主控換人 鄭若驊：英向御狀施壓 稱已委聘本地大律師 籲勿低估外國對港壓力
泛民案主控換人 鄭若驊：英向御狀施壓 稱已委聘本地大律師 籲勿低估外國對港壓力
談協商產生特首 陳智思：選舉認受較大助施政
談協商產生特首 陳智思：選舉認受較大助施政
審查港澳法律 法工委：未需發回
審查港澳法律 法工委：未需發回
指防疫措施公布前政黨不掌握 李慧琼：政府應加強與建制溝通
指防疫措施公布前政黨不掌握 李慧琼：政府應加強與建制溝通
高鐵覆核上訴 余若海：釋法後不可覆核
高鐵覆核上訴 余若海：釋法後不可覆核
觀塘跨啟德 新規劃擬建行人單車天橋 發展局九東「多元組合」 區議員斥「垃圾」：人車擠塞未解
觀塘跨啟德 新規劃擬建行人單車天橋 發展局九東「多元組合」 區議員斥「垃圾」：人車擠塞未解
區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意
區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意
紅磡集結案 警稱印象深刻：港首拘重裝Pink Team
紅磡集結案 警稱印象深刻：港首拘重裝Pink Team
聽障男藏催淚彈殼判感化1年 官：已不能用遑論傷人
聽障男藏催淚彈殼判感化1年 官：已不能用遑論傷人
涉為藏氣槍郵包收件人 冒牌金正恩被捕
涉為藏氣槍郵包收件人 冒牌金正恩被捕
去函提9疑問 港台工會詢聶德權：調查官員報道違誓否
去函提9疑問 港台工會詢聶德權：調查官員報道違誓否
社署副署長辦公室中風危殆 社福界：少數做實事官員
社署副署長辦公室中風危殆 社福界：少數做實事官員
城門河「綠化」 街坊：傳漂白水味
城門河「綠化」 街坊：傳漂白水味
八旬婦心臟問題入院 插喉雙手束縛 駁呼吸機甩喉亡 伊院：病人手握喉管
八旬婦心臟問題入院 插喉雙手束縛 駁呼吸機甩喉亡 伊院：病人手握喉管
人工心肺機駁錯喉半小時 東院病人術後危殆
人工心肺機駁錯喉半小時 東院病人術後危殆
伊院六旬病人病房自殺 檢22厘米長生果刀
伊院六旬病人病房自殺 檢22厘米長生果刀
警方海關破「年貨」私煙1680萬支 拘5人
警方海關破「年貨」私煙1680萬支 拘5人
FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流
FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光
【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光
【Emily】開支飈 612基金剩181萬元
【Emily】開支飈 612基金剩181萬元
【Emily】田北辰倡全民派＄8000
【Emily】田北辰倡全民派＄8000
【Emily】有二汶Dear Jane 黃文萱掛歌詞打氣橫額
【Emily】有二汶Dear Jane 黃文萱掛歌詞打氣橫額
【Emily】討論致謝議案人齊 劉國勳請食燒肉
【Emily】討論致謝議案人齊 劉國勳請食燒肉