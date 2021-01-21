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去函提9疑問 港台工會詢聶德權：調查官員報道違誓否

【明報專訊】公務員事務局上周發通告，要求公務員簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區。香港電台節目製作人員工會昨日去信局長聶德權提出9項疑問，包括調查報道政府部門及官員、報道政策不足、訪問反對政策者等，是否被視作違反誓言；而持外國國籍會否被視為不效忠特區等，盼下周一前獲回覆，並爭取與聶對話以釋除疑慮。公務員事務局表示已收到有關信函，會適時回覆。

港台節目製作人員工會提出的9項疑問，包括就個別情况如向政府部門及官員展開調查報道、向官員提問、報道政策不足之處、訪問反對政策者、報道外地制裁香港相關新聞、報道台灣總統新聞，會否被視為不效忠或違反誓言；若員工被視為違反誓言，會否被即時停職或等同違反《港區國安法》。

工會信件提及，宣誓內容只強調公務員要向特區政府負責，有否考慮「香港電台約章」和「節目製作人員守則」提到的編輯自主等。其他疑問包括正辦理移民手續的公務員需宣誓效忠另一國家，會否被懲處；持外國國籍的公務員是否要放棄其他國籍；不宣誓會否影響其福利；不宣誓並辭職的公務員能否完成餘下任期；參與港台工會活動會否牴觸誓言；工會能否公開批評政府領導方針等。

利君雅試用期將屆滿 港台周五前交代

另外，港台電視部員工利君雅被延長試用期120日，將於本月30日期滿，工會代表周二下午直接與副廣播處長馮建業對話。工會指馮承諾最遲周五向利君雅交代調查進度。港台回應稱，正按部門及政府既定機制和程序處理有關員工調查及續聘事宜，不評論個別個案。

工會指利君雅上月初書面回覆管方後，至今未收到任何調查進度的消息，批評管方刻意拖延至最後一刻才公布調查結果，過程黑箱作業，對員工極不公允。

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