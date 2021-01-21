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港聞二

紅磡集結案 警稱印象深刻：港首拘重裝Pink Team

【明報專訊】4名男女前年8月11日凌晨涉在紅磡非法集結，案件昨日在區域法院續審。有份制服其中一名男被告的警員作供稱，他對事件印象非常深刻，因該被告是「香港警察第一個拉嘅Pink Team」，但他承認在口供上有遺漏。據了解，「Pink Team」意指警方所認為的「重裝備示威者」。

4名被告依次為保安員張漢東（25歲）、音響技術員姚子浩（22歲）、15歲女童、學生唐健龍（19歲），同被控一項非法集結罪，張另被控各一項管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器，姚則另被控一項管有攻擊性武器罪。

警員盧振業昨供稱，案發當晚他在港鐵黃埔站A出口，目睹高級督察陳曉馳與首被告在樓梯旁糾纏，兩人滾下數級，盧見狀上前捉住首被告雙腳，對方激烈掙扎並大叫「死開」，其後3人一同再滾下樓梯，盧上唇、左膝及右前臂等受傷。

口供未提拉人傷臂 認有遺漏

盧在辯方盤問下稱右前臂是與首被告雙腳接觸時弄傷，但承認在錄取口供時忘記提及，強調自己對制服首被告印象非常深刻，因為「佢（首被告）係我哋香港警察第一個拉嘅Pink Team」。辯方問盧，首被告被帶返警署後，是否曾有警員因為拘捕「Pink Team」而感雀躍，以及是否有警員曾將證物相片放到社交網站炫耀；盧說不清楚。

另外，高級督察陳曉馳前日供稱，其記事冊上記錄了案發當日和前一日的事件，遭辯方質疑記事冊封面上的簽發日期是案發後一天。陳昨解釋，案發前見記事冊所餘頁數不多，預計之後有大型行動，因此先申領，其間舊記事冊須註銷，而案發後一天才拿到新記事冊，因此涉案紀錄均是事後補錄，承認做法不常見。他說當日主要任務是指揮小隊，而記錄行動可留待事後再辦。聆訊今續。

【案件編號：DCCC1/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例 區域法院 管有攻擊性武器 非法集結罪

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