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區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意

【明報專訊】時任立法會議員區諾軒前年7月7日在九龍區反修例遊行後，涉於翌日凌晨在油麻地以揚聲器講話和敲打警方盾牌，導致警察公共關係科警司高振邦耳朵不適及令另一名警員受驚，區諾軒早前被裁定兩項襲警罪名成立，被判140小時社會服務令。區昨日在高院就定罪上訴，法官質疑他案發時恥笑警員「毅進仔」是懷有敵意。法官聽畢雙方陳辭後，即時駁回區的上訴，擇日頒發裁決理由。

區諾軒被控於2019年7月8日，在彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪及警司高振邦，違反《警隊條例》第63條。法官潘敏琦在上訴方播放案發影片時，形容區將揚聲器視為工具，「力挽狂瀾」地向警方抵抗。上訴方稱不會爭議區曾用揚聲器「頂住」盾牌，但稱力度不大，而區當時情緒激動，源於有人聲稱出現「人踩人」。潘官反駁指區一直情緒激動，本案亦無證據顯示他當時得悉有關資訊。

上訴方又稱，涉案警員從未在書面口供提及受驚，即使區的武力有提升，亦未符合即時非法武力的定義。潘官指出，該警員當時即時握緊長盾，以防防線崩潰；她又指區諾軒當晚稱警員是「毅進仔」，恥笑警員學歷低，質疑他身為「尊貴嘅立法會議員咁樣講呢啲，仲要鑿打（盾牌）三下，仲唔係有敵意？」

至於另一襲警罪，上訴方稱，高振邦要求區諾軒不要再將揚聲器面向他後，區已放下揚聲器。潘官指出，區其後「繼續嘈」，不斷透過揚聲器要求警員停止執行職務。上訴方稱「嘈」本身不屬毆打，區亦遵從高的指示，不再將揚聲器置於其耳邊，認為區當日行為沒構成毆打。

【案件編號：HCMA161/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 區諾軒 揚聲器 襲警罪

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