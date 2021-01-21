區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意

區諾軒被控於2019年7月8日，在彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪及警司高振邦，違反《警隊條例》第63條。法官潘敏琦在上訴方播放案發影片時，形容區將揚聲器視為工具，「力挽狂瀾」地向警方抵抗。上訴方稱不會爭議區曾用揚聲器「頂住」盾牌，但稱力度不大，而區當時情緒激動，源於有人聲稱出現「人踩人」。潘官反駁指區一直情緒激動，本案亦無證據顯示他當時得悉有關資訊。

上訴方又稱，涉案警員從未在書面口供提及受驚，即使區的武力有提升，亦未符合即時非法武力的定義。潘官指出，該警員當時即時握緊長盾，以防防線崩潰；她又指區諾軒當晚稱警員是「毅進仔」，恥笑警員學歷低，質疑他身為「尊貴嘅立法會議員咁樣講呢啲，仲要鑿打（盾牌）三下，仲唔係有敵意？」

至於另一襲警罪，上訴方稱，高振邦要求區諾軒不要再將揚聲器面向他後，區已放下揚聲器。潘官指出，區其後「繼續嘈」，不斷透過揚聲器要求警員停止執行職務。上訴方稱「嘈」本身不屬毆打，區亦遵從高的指示，不再將揚聲器置於其耳邊，認為區當日行為沒構成毆打。

【案件編號：HCMA161/20】

（反修例風暴）