觀塘跨啟德 新規劃擬建行人單車天橋 發展局九東「多元組合」 區議員斥「垃圾」：人車擠塞未解

發展局昨日提交立法會文件，指九龍東建高架單軌鐵路涉多項複雜技術問題，非可取選項。局方稱，因九龍東已具備便捷的公共交通網絡，認為若輔以推展「多元組合」方案，可切合區內市民出行需要。方案有5項措施，包括發展3條高架自動行人道，連接啟德、九龍灣和觀塘，最長一段通道達1.3公里，沿偉業街接駁觀塘行動區與九龍灣行動區，將設置行人輸送帶，並擬在行人道上加設空中花園。

5措施 倡建3自動行人道

九龍灣建行人道 連接港鐵站

九龍灣常怡道和偉業街亦擬興建230米長的高架行人道，以加強連接九龍灣站與九龍灣行動區。觀塘海濱花園亦擬建一條約600米長、橫跨觀塘避風塘的行人及單車天橋，接駁至啟德前跑道區，惟因避風塘屬維港範圍內，工程受《保護海港條例》規範，要諮詢公眾。土拓署今年將為3條行人道展開研究。當局並建議建造一條約120米長的高架園景平台，連接港鐵觀塘站至觀塘市中心一帶。

13公里「共融通道」 貫穿啟德

至於啟德發展區，當局提議分兩階段興建全長約13公里，貫通車站廣場、啟德體育園、啟德河、海濱長廊等的「共融通道」，供行人及騎單車者共用，土拓署今年初將展開研究，預計首階段約7.5公里通道於2023年建成，其餘5.5公里於2025年後建成。

增4巴士2小巴線 逐步用電動車

當局又稱會在九龍東增設4條巴士及2條專線小巴路線，並逐步採用電動車輛行駛，其中2條小巴及1條巴士路線已投入服務；餘下3條巴士路線，分別由宋皇臺站及鑽石山站前往觀塘行動區，以及由啟德前往九龍灣行動區，但要到2023至2028年才投入服務；而啟德發展區亦設「水上的士」站，以加強水路交通。

區議員促加強違例泊車執法 設集體運輸系統

觀塘區議會主席蔡澤鴻認為，方案未解決觀塘人多車多的擠塞問題，又沒紓緩流動人口及車流劇增，「𠵱家已塞到阿媽都唔認得，你畀多幾條巴士線有咩用？」他形容方案「垃圾」，回應不到區內市民擠塞苦况，又憂慮啟德設單車徑網絡後反加劇人流問題。他建議，短期先從加強對區內違例泊車執法入手。

民建聯觀塘區議員顏汶羽表示，方案對九龍東交通嚴重擠塞問題完全沒幫助，又指整個商貿區流動人口逾50萬，單靠增設數條自動行人系統是「杯水車薪」，批評方案「小修小補」，認為只有在區內設集體運輸系統，才能為交通問題帶來正面作用。