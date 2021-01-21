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指防疫措施公布前政黨不掌握 李慧琼：政府應加強與建制溝通

【明報專訊】特首林鄭月娥去年11月發表《施政報告》，立法會昨起一連三日辯論致謝議案。民主派總辭後，民建聯主席李慧琼認為，在新立法會形勢下市民對建制派有高期望，政府應加強與政黨溝通，「最近防疫抗疫措施公布前，政黨不能事先掌握、發揮政黨貼地優勢」，她期望藉溝通令抗疫措施更對焦。

李慧琼形容《施政報告》的內容全面、詳細，有助市民正確、正面理解中央與香港關係，她稱抗疫是當務之急，但政府以往措施只屬「回應性」不夠前瞻；面對第四波疫情，抗疫工作仍欠統籌。她稱，雖然市民對疫苗寄予厚望，但政府應「兩條腿走路」，有需要時應推行全民檢測。另外，李建議政府精準防疫，容許部分被勒令停業的處所重開，認為美容業等提出的防疫做法值得考慮。

麥美娟質疑官員未同心抗疫

工聯會麥美娟說，政府提出「同心抗疫」口號，但她質疑官員到底「有幾同心抗疫」，舉例公務員事務局長聶德權短時間內辦妥酒店強制檢疫令，但過往似乎未有積極協助食物及衛生局抗疫，「政府班子都是精英，只要他們同心抗疫，不是等阿姐（林鄭月娥）給order（指令）才做，抗疫工作應該不會那麼差」。麥美娟認為，疫情反映本港公務員架構出現問題，批評官員「佛系抗疫」。

非建制派、熱血公民鄭松泰批評，《施政報告》無大方向政策，只是港版的騰籠換鳥，重設香港政治、經濟板塊，透過「踢走香港人」來解決問題，揶揄只要迫使富裕階層移民，就沒有貧富懸殊的問題。鄭稱香港出現移民潮、退學潮等，反映信心危機，本港正面對「政治死胡同」。他表明會反對致謝議案。

相關字詞﹕李慧琼 麥美娟 佛系抗疫 致謝動議 施政報告

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