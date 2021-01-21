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審查港澳法律 法工委：未需發回

【明報專訊】全國人大常委會昨日起一連3日在北京舉行會議，中新社報道，法工委提交報告予人大常委會審議，當中包括去年對香港、澳門報送備案的法律開展審查，「尚未發現需要發回的情况」。

港制定法律須報備人大 倘發回即失效

《基本法》第17條列明，香港立法機關制定的法律，須報人大常委會備案，備案不影響法律生效，人大在徵詢基本法委員會後，如認為香港立法機關制定的法律，不符合基本法關於中央管理事務，以及中央香港關係條款，可將法律發回，有關法律便立即失效。中新社報道進一步提及，全國人大常委會有權撤銷、糾正與《憲法》法律牴觸的法規、司法解釋。

中新社引述法工委報告，稱全國人大常委會辦公廳一年來收到1310件報送備案的行政法規、地方法規等，當中包括20件香港法律、21件澳門法律，開展審查後，「尚未發現需要發回的情形」。報告強調，人大常委會通過加強對法規、司法解釋、特區法律備案審查，保障《憲法》法律實施，保護公民、組織合法權益，保障「一國兩制」方針得到全面準確實施。

報告提及2021年工作時表示，將做好對港澳法律的備案審查，確保一國兩制方針和《憲法》、《基本法》得到正確實施。法工委去年亦有提交報告，當中稱港澳都能將立法機關制定的法律，及時向全國人大常委會報送備案，經初步審查亦沒發現需要將有關法律發回的情形。

相關字詞﹕一國兩制 基本法 人大常委會 法工委

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