談協商產生特首 陳智思：選舉認受較大助施政

港區人大代表葉國謙認為，目前毋須改變特首產生辦法。被問港人雙重國籍爭議，葉稱英國違反《中英聯合聲明》的共識，將BNO作為國籍象徵，令事情變得具爭議。至於公務員應否放棄BNO，他稱公務員將BNO用作旅遊證件並無問題，但如中央作出新決定，便有需要考慮的地方。

黎棟國：協商屬內地選舉方式之一

全國政協委員、保安局前局長黎棟國表示，協商屬內地選舉方式之一，即使是協商亦有競爭，「有權選舉的人坐在一起，大家交換意見，目的是達成共識」，雖然與特首選委投票形式不同，但效果應是一樣；他稱無論是協商和選舉都是基本法訂明的方法。BNO新的移民計劃本月底接受申請，黎棟國認為中央會推出反制措施，但暫時未知詳情，可能會在月底前後公布細節。

全國兩會3月於北京舉行，多名全國政協委員和港區人大代表昨到灣仔接受新冠病毒檢測。基本法委員會副主任譚惠珠表示，北京將舉行兩會，此前要做好防疫，屆時人民大會堂或有數千人聚集，故可能先讓人代政協注射疫苗，但她不清楚會注射哪種。據了解，人代、政協明日會到深圳注射首劑疫苗。

譚耀宗打國藥疫苗 盼中央贈港人

全國人大常委會昨起一連三日於北京舉行，人大常委譚耀宗表示暫無香港議程，加開會議只因法案積壓，希望社會不要過分猜測；他稱未聞中央有意就BNO簽證移民計劃推出反制。譚又稱，中央將於兩會召開前安排港區人大代表和政協委員到深圳接種疫苗，但不清楚是否強制，他昨在北京接種第一劑國藥疫苗，暫無副作用，盼中央能送贈國藥疫苗予港人。