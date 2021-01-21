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新界單車徑意外及傷亡飈七成 議員料因疫下郊遊增

【明報專訊】運輸及房屋局昨日回覆立法會質詢時表示，去年新界區單車徑發生的交通意外及傷亡人數均有逾千，較前年升約七成。有立法會議員估計，單車意外飈升或與疫情有關，建議政府改善單車徑設計，並加派人手在單車徑宣傳安全指引。

運房局長陳帆回覆立法會議員劉業強質詢時表示，去年新界區單車徑發生涉及單車的交通意外有1144宗，較2019年666宗上升71.7%；去年相關傷亡人數有1189，較2019年687上升73%。

議員籲檢視設計 倡建專業單車徑

陳帆說，政府觀察到去年單車意外數字大幅上升，會繼續完善現有單車徑的配套設施，密切監察情况，並加強推廣和提升市民對單車安全的意識。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，對去年新界區單車意外增七成感愕然，估計是因疫情下很多人選擇到郊區騎單車做運動有關，且本港可以騎單車的地方不多，部分單車徑有很多路口，加上部分市民會在馬路上騎單車，令意外增加。他建議政府檢視單車徑設計，例如避免在較多路口的路段興建單車徑，亦可在部分路段興建專業單車徑，滿足選手或較專業者騎單車的需求，而政府亦要加派人手在單車徑宣傳安全指引。

警方及運輸署早前在記者會稱，去年首三季全港錄得逾1800宗涉及單車的交通意外，較前年同期升近五成。醫療輔助隊高級行動及訓練主任陳玉華當時估計，可能是第三波疫情放緩後，很多市民到戶外騎單車，故受傷數字亦飈升。

（疫情第四波）

相關字詞﹕單車 單車徑 單車意外 疫情第四波 新型冠狀病毒

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