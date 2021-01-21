港聞

港聞一

陳帆：11公營房屋項目延誤 9因疫情

【明報專訊】房委會未來5年將興建10.13萬個公營房屋單位。立法會議員柯創盛表示有11個公營房屋項目預計完工年期已延後一年，關注房委會建屋進度。運房局長陳帆昨日以書面回覆質詢時承認，有9個公營房屋項目因疫情影響工程進度，另有兩個項目因不同原因延誤，其中西北九龍填海區一號地盤（東）公營房屋項目，因受港鐵近長沙灣站一條地下水管沉降影響，至今停工近7個月。

稱物料及勞工供應已正常

陳帆表示受疫情影響，9個公營房屋發展項目完工年期延後，其中5個工程問題已解決，並已於本年度落成；餘下4個項目，包括皇后山第三期、鑽石山第一期及第二期（即啟鑽苑）及白田第十期，則因疫情導致工程進度受影響，目前物料及勞工供應已正常，房委會預計皇后山第三期及鑽石山第一期可於2021/22年度落成，而鑽石山第二期及白田第十期於2023/24年度落成。房委會上周決定將鑽石山第二期撥作「綠置居」出售，涉約2100伙。

長沙灣沉降超標 有項目停工近7月

除疫情外，陳帆承認另有兩個項目延誤。其中西北九龍填海區一號地盤（東）的公營房屋項目，因去年6月底發現港鐵近長沙灣站的地下水管錄得沉降20.3毫米，超出20毫米的預設停工指標，需即時暫停地基工程，至今停工近7個月。陳帆稱，該項目地基工程受延誤，房屋署及承建商正積極研究解決方案，料於2024/25年度落成，較原定的2023/24年度遲一年。另外，屯門第16區恆富街項目因需做額外土地淨化工程，亦延遲一年至2024/25年度落成。

至於新葵街及大窩口道公營房屋項目，陳帆指兩者均位於葵涌分區計劃大綱草圖內，該草圖正受司法覆核影響，司法程序尚未完成，故未納入未來5年房屋建設計劃。

（疫情第四波）

上 / 下一篇新聞

深水埗檢測半日4初陽 承辦商稱誇張 公園多長者不戴罩聚集 居民憂爆疫
深水埗檢測半日4初陽 承辦商稱誇張 公園多長者不戴罩聚集 居民憂爆疫
區議員批資訊亂 街坊以為強檢區內人人要驗
區議員批資訊亂 街坊以為強檢區內人人要驗
鄰近檢測區 有中學停面授或礙下周考試
鄰近檢測區 有中學停面授或礙下周考試
增77確診 48%源頭不明遍全港 油尖旺約佔41宗 一半來自強檢區
增77確診 48%源頭不明遍全港 油尖旺約佔41宗 一半來自強檢區
接觸同一確診病人 北區醫院再有醫護染疫
接觸同一確診病人 北區醫院再有醫護染疫
臨時醫院竣工 林鄭稱傳達中央關愛
臨時醫院竣工 林鄭稱傳達中央關愛
檢測站兩驗陰性 油麻地尼漢延確診 妻兒亦中招
檢測站兩驗陰性 油麻地尼漢延確診 妻兒亦中招
年宵開到午夜 午一晚六清場消毒 兩時段各關1句鐘 檔戶：失傍晚黃金時間
年宵開到午夜 午一晚六清場消毒 兩時段各關1句鐘 檔戶：失傍晚黃金時間
新界單車徑意外及傷亡飈七成 議員料因疫下郊遊增
新界單車徑意外及傷亡飈七成 議員料因疫下郊遊增
泛民案主控換人 鄭若驊：英向御狀施壓 稱已委聘本地大律師 籲勿低估外國對港壓力
泛民案主控換人 鄭若驊：英向御狀施壓 稱已委聘本地大律師 籲勿低估外國對港壓力
談協商產生特首 陳智思：選舉認受較大助施政
談協商產生特首 陳智思：選舉認受較大助施政
審查港澳法律 法工委：未需發回
審查港澳法律 法工委：未需發回
指防疫措施公布前政黨不掌握 李慧琼：政府應加強與建制溝通
指防疫措施公布前政黨不掌握 李慧琼：政府應加強與建制溝通
高鐵覆核上訴 余若海：釋法後不可覆核
高鐵覆核上訴 余若海：釋法後不可覆核
觀塘跨啟德 新規劃擬建行人單車天橋 發展局九東「多元組合」 區議員斥「垃圾」：人車擠塞未解
觀塘跨啟德 新規劃擬建行人單車天橋 發展局九東「多元組合」 區議員斥「垃圾」：人車擠塞未解
區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意
區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意
紅磡集結案 警稱印象深刻：港首拘重裝Pink Team
紅磡集結案 警稱印象深刻：港首拘重裝Pink Team
聽障男藏催淚彈殼判感化1年 官：已不能用遑論傷人
聽障男藏催淚彈殼判感化1年 官：已不能用遑論傷人
涉為藏氣槍郵包收件人 冒牌金正恩被捕
涉為藏氣槍郵包收件人 冒牌金正恩被捕
去函提9疑問 港台工會詢聶德權：調查官員報道違誓否
去函提9疑問 港台工會詢聶德權：調查官員報道違誓否
洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口
洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口
社署副署長辦公室中風危殆 社福界：少數做實事官員
社署副署長辦公室中風危殆 社福界：少數做實事官員
城門河「綠化」 街坊：傳漂白水味
城門河「綠化」 街坊：傳漂白水味
八旬婦心臟問題入院 插喉雙手束縛 駁呼吸機甩喉亡 伊院：病人手握喉管
八旬婦心臟問題入院 插喉雙手束縛 駁呼吸機甩喉亡 伊院：病人手握喉管
人工心肺機駁錯喉半小時 東院病人術後危殆
人工心肺機駁錯喉半小時 東院病人術後危殆
伊院六旬病人病房自殺 檢22厘米長生果刀
伊院六旬病人病房自殺 檢22厘米長生果刀
警方海關破「年貨」私煙1680萬支 拘5人
警方海關破「年貨」私煙1680萬支 拘5人
FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流
FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光
【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光
【Emily】開支飈 612基金剩181萬元
【Emily】開支飈 612基金剩181萬元
【Emily】田北辰倡全民派＄8000
【Emily】田北辰倡全民派＄8000
【Emily】有二汶Dear Jane 黃文萱掛歌詞打氣橫額
【Emily】有二汶Dear Jane 黃文萱掛歌詞打氣橫額
【Emily】討論致謝議案人齊 劉國勳請食燒肉
【Emily】討論致謝議案人齊 劉國勳請食燒肉