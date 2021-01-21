陳帆：11公營房屋項目延誤 9因疫情

稱物料及勞工供應已正常

陳帆表示受疫情影響，9個公營房屋發展項目完工年期延後，其中5個工程問題已解決，並已於本年度落成；餘下4個項目，包括皇后山第三期、鑽石山第一期及第二期（即啟鑽苑）及白田第十期，則因疫情導致工程進度受影響，目前物料及勞工供應已正常，房委會預計皇后山第三期及鑽石山第一期可於2021/22年度落成，而鑽石山第二期及白田第十期於2023/24年度落成。房委會上周決定將鑽石山第二期撥作「綠置居」出售，涉約2100伙。

長沙灣沉降超標 有項目停工近7月

除疫情外，陳帆承認另有兩個項目延誤。其中西北九龍填海區一號地盤（東）的公營房屋項目，因去年6月底發現港鐵近長沙灣站的地下水管錄得沉降20.3毫米，超出20毫米的預設停工指標，需即時暫停地基工程，至今停工近7個月。陳帆稱，該項目地基工程受延誤，房屋署及承建商正積極研究解決方案，料於2024/25年度落成，較原定的2023/24年度遲一年。另外，屯門第16區恆富街項目因需做額外土地淨化工程，亦延遲一年至2024/25年度落成。

至於新葵街及大窩口道公營房屋項目，陳帆指兩者均位於葵涌分區計劃大綱草圖內，該草圖正受司法覆核影響，司法程序尚未完成，故未納入未來5年房屋建設計劃。

（疫情第四波）