年宵開到午夜 午一晚六清場消毒 兩時段各關1句鐘 檔戶：失傍晚黃金時間

食署：清潔時段衛署提出 會再商討

食環署昨舉行簡布會，逾百名早前投得15個年宵市場濕貨攤位的檔主出席。投得維園攤位的支聯會秘書蔡耀昌引述食環署官員表示，花市會由年廿五（2月6日）至年三十（2月11日）舉行，每日早上9時至午夜營運，部分鄰近工廠區的場地提早關閉；至於每日設兩個清潔時段，食環署解釋是按衛生防護中心要求。

花檔促准最後兩日通宵「衝刺」

會上不少花農炮轟政府安排失當，有花檔負責人指傍晚6時至7時的清潔時段為黃金時間，又指攤位減半會令存貨空間大減；另有業界指年廿九及年三十是最後衝刺時段，促政府考慮容許該兩晚通宵營業。蔡耀昌批評食環署安排進退失據，「即使取消花市，市民仍會迫爆花墟」。

另租場花農：抽不到靚位就不做年宵

早前投得維園兩個檔位的花農文先生對本報表示，食環署職員說今日會向各檔主發電話短訊，檔主需回覆是否有意參加年宵，待下周再抽籤分配攤位。他認為有關安排不合理，因獲分配攤位的位置直接關乎參加意欲，「但反正不用畀錢，我一定先話參加年宵，屆時無抽到靚位置，我就不做了」。他說早擔憂年宵市場會取消，故已租了數個大埔街舖，以便過年前散貨。

食環署長劉利群昨早在港台《千禧年代》表示，因疫情反覆，無法按照原有規模辦年宵，明白業界困難，經商討後決定復辦，已制定防疫措施，形容風險可控，強調仍以抗疫為先。

何栢良籲避年三十入場

許樹昌促限人流減風險

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目表示，政府在舉辦年宵的決定上「彈出彈入」，現時既然決定了，便要考慮如何做好防感染措施，避免出現「花市群組」。他說，以往年宵入場人數有一二百萬，人流管理挑戰很大，市民要揀選人流較少的時間進場，例如年三十通常較多人，可避免當日入場。政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，有人群聚集風險就會提高，希望透過限制人流等措施降低風險，是「折衷方法」。

被問到若有花市檔主確診，會否建議全場停業，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，要視乎是商戶抑或到訪者確診、是否在該處感染等，要做流行病學調查，再決定相應措施。

另外，對於年三十晚會否通宵服務，港鐵表示沒有資料。至於黃大仙祠上頭炷香活動，嗇色園表示稍後公布。

明報記者

（疫情第四波）