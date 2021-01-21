檢測站兩驗陰性 油麻地尼漢延確診 妻兒亦中招

事主質疑沒監管承辦商 促交代

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，不掌握承辦商假陽性或假陰性的數字。她說檢測結果與病發時間及病毒量有關。

尼泊爾裔的Dilip居於新填地街18號，本月9日喉嚨痛及頭痛，12日發燒，翌日向私家醫生求診，當時被診斷為扁桃腺發炎，沒獲安排檢測。至15日，他自費240元到梁顯利油麻地社區中心檢測，翌日接獲陰性報告。

然而，Dilip病情轉差，18日下午2時到廣東道流動檢測車取樣，結果亦為陰性。他回家後仍感不適，同日4時召救護車，被送往廣華醫院，醫護於晚上7時為其採集鼻咽及咽喉拭子，兩樣本均呈陽性。他昨表示肺下方出現肺花，即有肺炎，入院後已退燒，但要聞氧氣，須接受抗病毒藥物治療，下牀走動會氣促。他說妻子和兒子沒病徵，最初檢測陰性，但送院後驗出陽性。

袁國勇：倘下肺肺炎 喉嚨及鼻咽拭子未必驗到

Dilip表示不責怪檢測承辦商驗出假陰性，但希望政府向市民及納稅人交代事件，當局有責確保承辦商提供可靠服務。

港大微生物學系講座教授袁國勇向有線新聞表示，如肺炎在肺部下方，用喉嚨或鼻咽拭子未必驗到，反而深喉唾液才驗到陽性；若只是鼻腔拭子，在前端採樣，敏感度亦較低。

（疫情第四波）