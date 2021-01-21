接觸同一確診病人 北區醫院再有醫護染疫

護士隔離病房工作 曾涉霧化程序

北區醫院一名內科護士周一起有輕微不適，周二到社區檢測中心取樣做病毒檢測，昨日初步確診。護士最近3個月在隔離病房工作，需照顧確診者，其間有穿戴合適的個人防護裝備，包括外科呼吸器，於1月14日最後一日上班。

北區醫院早前已有一名醫生確診，醫管局總行政經理庾慧玲表示，該醫生於1月5日為一名確診者插喉，初步確診護士照顧過同一名病人，涉及用高濃度氧氣的霧化程序，當時病人病毒量高（CT值低於20），這些個案是否有流行病學關連仍在調查。就早前醫生確診時，在院內取89個環境樣本，化驗結果全部陰性；亦為180名深切治療部和內科員工化驗，結果亦全部陰性，初步確診的護士亦不是在強制檢測大廈居住，仍在追查個案感染源頭，會考慮為病人、醫生和護士的病毒做基因排序。

曾聚會4護士檢疫 隔離病房停收症

上述護士在剛過去周末與4名內科護士聚會，列密切接觸者須檢疫，但無病人列作密切接觸者。庾慧玲稱會為有關隔離病房和內科職員測試，有關隔離病房會停收新症，她又呼籲職員避免一起用餐和聚會，如職員自覺有較高風險，可聯絡醫院安排病毒測試。

據了解，初步確診護士住朗屏，其病毒量低（CT值高於30）。感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為，若護士在1月5日為病人護理時感染，約7日後病毒量會最高，病毒量其後會下降，按目前資料，該護士在護理中感染「屬合理推斷」。林緯遜又稱，如病人病毒量高又涉霧化程序，感染風險較高，即使醫護穿上全套個人防護裝備，保護效能亦非百分百，若緊急急救時在個人保護上有遺漏，會增感染可能。

（疫情第四波）