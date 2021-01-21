港聞

港聞一

增77確診 48%源頭不明遍全港 油尖旺約佔41宗 一半來自強檢區

【明報專訊】本港昨日增77宗新冠病毒確診，全屬本地感染，多12幢大廈納入強制檢測，油尖旺區疫情未受控，佔確診個案逾半，20宗來自油麻地指定強制檢測區域。同時連續3日源頭不明比例逾四成，昨高達48%，個案遍佈港九新界。

昨77宗確診中沒輸入個案，37宗源頭不明，累計9797宗確診及1宗疑似個案，將軍澳-藍田隧道地盤多1宗確診。昨約41宗住油尖旺，其中20宗住強檢指定區域。據衛生防護中心昨晚公布資料，至少38名患者住油麻地。昨有60多宗初步確診，約20宗在臨時檢測中心驗出。

12廈納強檢 康怡N座同層兩確診

多12幢大廈納入強檢，7幢位於油麻地強檢指定區域，其中3幢因有確診個案須強檢，包括廣東道571至573號、廣東道509至511號、寧波街27至31號；4幢因有污水樣本檢測持續呈陽性須強檢，包括上海街125至127號福成樓、131至133號、137至139號海豐大廈，以及新填地街10至14號新利大廈。另有1幢位於深水埗強檢指定區域。其餘4幢不在指定區域內，因為出現兩宗沒關連確診而須強檢，包括牛頭角上邨常康樓、佐敦文耀樓、窩打老道5至7號及鰂魚涌康怡花園N座，均兩個單位各有1宗確診，其中康怡N座的確診單位屬同層相鄰。

油尖旺兩周187宗 尼泊爾裔佔百

前日兩名確診者報稱住重慶大廈，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，他們住同一單位，並非住賓館；不計昨日確診，過去兩周187宗確診住油尖旺區，100人屬尼泊爾裔，24人屬印度裔。

源頭不明個案昨佔整體48.1%，遍佈上水、鰂魚涌、大埔、牛頭角、將軍澳、油麻地等，連續3日源頭不明比例高於四成。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，第四波疫情已持續60、70日，社區傳播仍活躍，個案增多不是純粹因為檢測多了，而是檢測的陽性比例也高了，例如油尖旺區檢測的陽性比率有1%，急症室檢測在過去兩周的陽性比例也反彈。

早前所有13室住戶須撤離的柴灣峰華邨曉峰樓，衛生防護中心在兩個住戶檢取的11個環境樣本，3個檢測呈陽性，包括抽氣扇、地台去水位及排糞渠表面，病毒數值（CT Value）較高。

（疫情第四波）

上 / 下一篇新聞

深水埗檢測半日4初陽 承辦商稱誇張 公園多長者不戴罩聚集 居民憂爆疫
深水埗檢測半日4初陽 承辦商稱誇張 公園多長者不戴罩聚集 居民憂爆疫
區議員批資訊亂 街坊以為強檢區內人人要驗
區議員批資訊亂 街坊以為強檢區內人人要驗
鄰近檢測區 有中學停面授或礙下周考試
鄰近檢測區 有中學停面授或礙下周考試
接觸同一確診病人 北區醫院再有醫護染疫
接觸同一確診病人 北區醫院再有醫護染疫
臨時醫院竣工 林鄭稱傳達中央關愛
臨時醫院竣工 林鄭稱傳達中央關愛
檢測站兩驗陰性 油麻地尼漢延確診 妻兒亦中招
檢測站兩驗陰性 油麻地尼漢延確診 妻兒亦中招
年宵開到午夜 午一晚六清場消毒 兩時段各關1句鐘 檔戶：失傍晚黃金時間
年宵開到午夜 午一晚六清場消毒 兩時段各關1句鐘 檔戶：失傍晚黃金時間
陳帆：11公營房屋項目延誤 9因疫情
陳帆：11公營房屋項目延誤 9因疫情
新界單車徑意外及傷亡飈七成 議員料因疫下郊遊增
新界單車徑意外及傷亡飈七成 議員料因疫下郊遊增
泛民案主控換人 鄭若驊：英向御狀施壓 稱已委聘本地大律師 籲勿低估外國對港壓力
泛民案主控換人 鄭若驊：英向御狀施壓 稱已委聘本地大律師 籲勿低估外國對港壓力
談協商產生特首 陳智思：選舉認受較大助施政
談協商產生特首 陳智思：選舉認受較大助施政
審查港澳法律 法工委：未需發回
審查港澳法律 法工委：未需發回
指防疫措施公布前政黨不掌握 李慧琼：政府應加強與建制溝通
指防疫措施公布前政黨不掌握 李慧琼：政府應加強與建制溝通
高鐵覆核上訴 余若海：釋法後不可覆核
高鐵覆核上訴 余若海：釋法後不可覆核
觀塘跨啟德 新規劃擬建行人單車天橋 發展局九東「多元組合」 區議員斥「垃圾」：人車擠塞未解
觀塘跨啟德 新規劃擬建行人單車天橋 發展局九東「多元組合」 區議員斥「垃圾」：人車擠塞未解
區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意
區諾軒大聲公襲警案上訴 高院駁回 上訴方：「嘈」不屬毆打 官：嘲警「毅進仔」懷敵意
紅磡集結案 警稱印象深刻：港首拘重裝Pink Team
紅磡集結案 警稱印象深刻：港首拘重裝Pink Team
聽障男藏催淚彈殼判感化1年 官：已不能用遑論傷人
聽障男藏催淚彈殼判感化1年 官：已不能用遑論傷人
涉為藏氣槍郵包收件人 冒牌金正恩被捕
涉為藏氣槍郵包收件人 冒牌金正恩被捕
去函提9疑問 港台工會詢聶德權：調查官員報道違誓否
去函提9疑問 港台工會詢聶德權：調查官員報道違誓否
洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口
洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口
社署副署長辦公室中風危殆 社福界：少數做實事官員
社署副署長辦公室中風危殆 社福界：少數做實事官員
城門河「綠化」 街坊：傳漂白水味
城門河「綠化」 街坊：傳漂白水味
八旬婦心臟問題入院 插喉雙手束縛 駁呼吸機甩喉亡 伊院：病人手握喉管
八旬婦心臟問題入院 插喉雙手束縛 駁呼吸機甩喉亡 伊院：病人手握喉管
人工心肺機駁錯喉半小時 東院病人術後危殆
人工心肺機駁錯喉半小時 東院病人術後危殆
伊院六旬病人病房自殺 檢22厘米長生果刀
伊院六旬病人病房自殺 檢22厘米長生果刀
警方海關破「年貨」私煙1680萬支 拘5人
警方海關破「年貨」私煙1680萬支 拘5人
FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流
FinTech Centre啟用 金融科企盼促進交流
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光
【Emily】葉劉海園先睹為快 水上樂園曝光
【Emily】開支飈 612基金剩181萬元
【Emily】開支飈 612基金剩181萬元
【Emily】田北辰倡全民派＄8000
【Emily】田北辰倡全民派＄8000
【Emily】有二汶Dear Jane 黃文萱掛歌詞打氣橫額
【Emily】有二汶Dear Jane 黃文萱掛歌詞打氣橫額
【Emily】討論致謝議案人齊 劉國勳請食燒肉
【Emily】討論致謝議案人齊 劉國勳請食燒肉