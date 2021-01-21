增77確診 48%源頭不明遍全港 油尖旺約佔41宗 一半來自強檢區

昨77宗確診中沒輸入個案，37宗源頭不明，累計9797宗確診及1宗疑似個案，將軍澳-藍田隧道地盤多1宗確診。昨約41宗住油尖旺，其中20宗住強檢指定區域。據衛生防護中心昨晚公布資料，至少38名患者住油麻地。昨有60多宗初步確診，約20宗在臨時檢測中心驗出。

12廈納強檢 康怡N座同層兩確診

多12幢大廈納入強檢，7幢位於油麻地強檢指定區域，其中3幢因有確診個案須強檢，包括廣東道571至573號、廣東道509至511號、寧波街27至31號；4幢因有污水樣本檢測持續呈陽性須強檢，包括上海街125至127號福成樓、131至133號、137至139號海豐大廈，以及新填地街10至14號新利大廈。另有1幢位於深水埗強檢指定區域。其餘4幢不在指定區域內，因為出現兩宗沒關連確診而須強檢，包括牛頭角上邨常康樓、佐敦文耀樓、窩打老道5至7號及鰂魚涌康怡花園N座，均兩個單位各有1宗確診，其中康怡N座的確診單位屬同層相鄰。

油尖旺兩周187宗 尼泊爾裔佔百

前日兩名確診者報稱住重慶大廈，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，他們住同一單位，並非住賓館；不計昨日確診，過去兩周187宗確診住油尖旺區，100人屬尼泊爾裔，24人屬印度裔。

源頭不明個案昨佔整體48.1%，遍佈上水、鰂魚涌、大埔、牛頭角、將軍澳、油麻地等，連續3日源頭不明比例高於四成。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，第四波疫情已持續60、70日，社區傳播仍活躍，個案增多不是純粹因為檢測多了，而是檢測的陽性比例也高了，例如油尖旺區檢測的陽性比率有1%，急症室檢測在過去兩周的陽性比例也反彈。

早前所有13室住戶須撤離的柴灣峰華邨曉峰樓，衛生防護中心在兩個住戶檢取的11個環境樣本，3個檢測呈陽性，包括抽氣扇、地台去水位及排糞渠表面，病毒數值（CT Value）較高。

（疫情第四波）