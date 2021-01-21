深水埗檢測半日4初陽 承辦商稱誇張 公園多長者不戴罩聚集 居民憂爆疫

承辦商：昔驗數日才現零星個案

張竹君：未知個案屬強檢大廈否

楓樹街遊樂場流動檢測站昨早10時啟用，開門前已有數十人排隊。上述場地檢測承辦商、相達生物科技的董事長招彥燾說，該場地提供快速抗原測試，20分鐘可知結果，準確度九成，該場地運作兩小時已驗出4宗初陽，每宗經快速核酸測試覆檢後，再通知衛生署跟進。他形容深水埗情况「比較誇張」，其公司做過九龍灣麗晶花園、啟晴邨的強檢站，以往檢測數日才會出現零星個案。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨確認，深水埗檢測站有4宗初步陽性，但未知是否屬強制檢測大廈個案。被問會否要求指定範圍一帶的商戶及小販強制檢測，她沒正面回應，只說政府按整體情况檢視有否需要加強措施。

排檔商戶：自律毋須強檢

黃金職員：商場應檢測

在桂林街賣皮帶的排檔負責人吳太說，排檔工作人員很自律，平日戴好口罩及定期用酒精消毒，不會四處走，認為毋須強檢。黃金電腦商場商店職員胡先生表示，很多街坊會到該商場行街，商場職員應檢測，他自己會做檢測求安心。

深水埗人流未見受劃為「疫區」影響，昨午仍人頭湧湧，口罩令違規情况亦屢見不鮮。指定區域居民崔先生擔憂，區內公園不時有長者及南亞裔人聚集，他們三五成群除口罩聊天，防疫意識較低，擔心有爆疫風險。記者昨午2時許至3時許由楓樹街遊樂場步至北河街市政大廈，發現約20人沒有戴好口罩，部分人拉低口罩在街上吸煙，有部分地攤檔主除口罩與客人聊天等。通州街公園有逾20名長者聚集，分開數枱下棋，每枱約6至7人圍觀，部分人沒有戴口罩。

數枱長者下棋 何啟明促警「揸正」執法

其後記者到訪大南街，不少店外有南亞裔聚集，數人的口罩掉至下巴。警察曾上前勸喻他們之間坐遠一點，但亦不足1.5米社交距離。

深水埗區議員何啟明說，區內公園有長者聚集，亦有人未戴好口罩，而警方在口罩令執法較少，「警察今（昨）日都喺（公園）附近，佢哋有無做（執法）？」，他認為警察應「揸正」執法。

許樹昌稱無禁足令成效打折

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨早在港台《千禧年代》說，認同在深水埗劃區做檢測，因近期有不少舊樓爆疫，降低檢測門檻有助找出感染者，現時先處理深水埗區，不等於不做其他區域。至於指定區域應否實施禁足令，他指出無禁足令檢測成效打折扣，已與政府討論相關問題。

明報記者

（疫情第四波）

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