指警礙採訪覆核 記協放棄上訴

衡量訟費承擔 稱未為同行討回公道感沮喪

記協在聲明中提及，去年11月法庭就記協另一宗司法覆核，裁定警方執勤時無展示警員編號是違反《人權法》，而當時法庭以記協提交的13個記者個案內容作為基礎作出裁決，惟是次法庭未再接納以該些個案作為基礎考慮裁決。記協指雖然不能接受，但亦尊重法院決定。

記協稱曾徵詢法律團隊意見及衡量其他因素，例如上訴失敗可能要承擔的訟費及須兼顧其他司法案件，最終決定不上訴。記協表示，現時因投訴警員機制有不足，令記者「有冤無路訴」，感到無奈、無助，所以是次未能透過法庭為記者討回公道，感到極為難過、沮喪。

記協認為，雖然是次司法覆核敗訴，但沒感到失敗，亦不認為要求政府還記者一個公道有任何過錯，深信新聞工作者仍會無懼無畏追求真相。記協另感謝律師團隊及13名有份舉證記者的無私協助。

高院法官周家明早前頒下裁決，指記協一方提出就13名記者被警員阻礙採訪或粗暴對待的指控，要求法庭視之為「假定事實」作裁決，但法庭尚未審視進一步解釋及證據，只能作表面裁斷，無法肯定涉事警員有否違法，建議記協循民事入稟追討。

（反修例風暴）