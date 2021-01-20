大潭峽懲教所翻新 羈留免遣返聲請者

立法會法案委員會今將審議《2020年入境（修訂）條例草案》。李家超昨撰文表示，政府2016年起就處理免遣返聲請者展開檢討，加快遣返；現時尚待處理個案由最高逾1.1萬宗回落至數百宗，尚待處理上訴由逾6500宗減至約1700宗。

李稱，政府每年處理免遣返聲請者「需花費大量公帑」，2019/20年度開支約9.5億，又指控免遣返聲請者中有打黑工、涉搶劫、販毒和傷人等，帶來治安問題。

中心被指違反人權 組織促設機制投訴

關注難民網絡成員張皓明表示，保安局說法令公眾產生「難民全是罪犯」的錯誤觀感，對免遣返聲請者欠公允，又指政府從未提供犯罪證據。他稱，在國際人權法下香港有責任進行公平公正的免遣返審核，但不少羈留者指控中心違反人權，如單獨囚禁、男醫生為女羈留者全裸搜身等，促當局設立機制投訴，以及讓公衆監察羈留中心，而非羈留更多尋求庇護人士。民建聯歡迎修例，要求杜絕濫用。