朗邊申放寬地積比 增240伙公營屋 地皮半個維園大 供近1.2萬單位

房委會2014年通過清拆朗邊中轉屋，騰空地皮建公營房屋。規劃署建議將朗邊中轉屋一帶，即朗天路以西及唐人新村交匯處以北共10公頃地皮（約相等半個維園），分兩階段發展公營房屋。

放寬後可建52層 將成全港最高公屋大廈

土拓署最新向城規會提交文件，稱因應房屋用地短缺，建議放寬朗邊地盤地積比，兩期項目由原先6.5倍分別增至6.8倍及7倍，建築物高度亦由原先155米增至170米，預料放寬限制後可新增240個單位。

根據土拓署文件，朗邊第一期擬發展3080伙資助房屋單位，涉3幢樓高48至50層樓宇，包括2層停車場及1層平台花園。第二期則擬發展8860伙公屋單位，涉7幢樓，樓高49至52層，各樓宇分別有2至5層高的街市、商舖、停車場及社福設施；其中第5座樓高52層，將成為全港最高公屋大廈。

房屋署2018年曾預計朗邊第一期於2024/25年完工，第二期因涉及私人土地，需收地及平整，料2028/29年完工。

區議員稱若不改善交通接駁會反對

元朗區議會主席黃偉賢表示，朗邊項目遠離輕鐵站，缺乏公共交通接駁，「屬於小巴中途站，一般難以上車」，以往中轉屋住戶多步行或踩單車到元朗市中心。他憂慮大型屋邨落成後，連同周邊擬發展的私樓項目，新增人口將令該處交通更擠塞，「出入都有困難」，促政府先做好交通接駁，包括興建新支路及增加巴士、小巴線，否則會反對計劃。