網戀誘投資 一條龍騙款400萬 兩詐騙集團22人被捕 涉詐騙勒索洗黑錢

被捕9男13女年齡介乎19至70歲，包括11名本地人及11名外籍人，報稱是文員、銷售員、家庭主婦、家傭及無業。行動中，警方檢獲銀行卡、手提電話及電腦等。

去年首8月萬宗詐騙 較前年同期升一倍

屯門警區助理指揮官（刑事）武少禧表示，警方於去年首8個月接獲10,500多宗詐騙案報案，較前年同期上升一倍，當中屯門警區佔887宗，較前年同期上升一倍。屯門警區接手調查後，發現當中有6宗騙案由兩個詐騙集團操控，1男5女事主，年齡29至36歲，被騙去4000至200萬元不等。

武表示，其中一個詐騙集團由本地人操控，主腦透過開設不同社交帳號，以網上情緣方式接觸事主，利用對方「空虛寂寞」之感建立信任及網上情侶關係，再游說事主參與低風險、高回報的網上投資。

設計虛假投資App 索本金遭裸照勒索

詐騙集團主腦及成員從未與事主見面，為求令騙局更逼真，集團特意設計虛假的投資App讓事主下載，其操作介面可實時顯示事主戶口結餘，當事主注資到指定本地戶口後，詐騙集團會利用虛擬銀行回贈部分款項作甜頭，令事主誤以為賺大錢，其本金實際上已被轉走。當事主要求取回款項時，詐騙集團便要求收取多項手續費、行政費、稅款等詐取金錢，有事主曾向其網上「伴侶」發裸照，遭對方勒索投資更多金錢。

誘外傭開戶供收騙款洗黑錢

另一個由南亞裔人操控的詐騙集團，則假扮成居於海外的外國人，利用社交平台認識一名報稱任文員的女事主，雙方極速發展成網上情侶關係，其間女事主郵寄禮物予「男伴」時，對方聲稱要繳交清關費、行政費等不同費用，要求事主轉帳到不同銀行戶口，事主不虞有詐共轉帳200萬元，「男伴」取得款項後即銷聲匿迹。據警方調查，該集團利用個人人脈關係，以微薄收入誘使多名本地外傭開戶，及借出銀行戶口用作接收騙款及清洗黑錢。