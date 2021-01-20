「一地兩檢」裁合憲 4人提上訴 李柱銘：人大「決定」非釋法 法庭沒參考價值

上訴方：口岸安排合憲否 應交港法庭裁斷

4名上訴人為郭卓堅、呂智恆、梁頌恆和梁國雄，案件昨以視像會議形式遙距聆訊。代表呂智恆的李柱銘首先指出，《基本法》第18條列明「全國性法律除列於本法附件三者外，不在香港特別行政區實施」，而第19條寫到香港有獨立的司法權和終審權，因此在一地兩檢安排下，高鐵西九龍站的內地口岸區套用內地法律，明顯有違基本法。他說，上訴人並非質疑口岸工程的價值，重點在於人大常委會通過一地兩檢的決定，等同將違憲的法例加諸香港，惟中國憲法對香港沒有約束力，本港法庭和特區政府毋須參考人大決定。

上訴庭副庭長林文瀚問到，中國憲法第31條列明「國家在必要時得設立特別行政區」，所以基本法猶如置於中國憲法之下（under the umbrella of China constitution），「這是否代表內地無權管轄香港事務？」李柱銘稱，人大決定對於內地很重要，但香港的口岸安排合憲與否，應交由香港法庭裁斷，又指人大決定的約束力不及人大釋法，「即使今日提請人大釋法都不算遲，法院應該認真思考一下」。

港府：「決定」效力與釋法無異

代表律政司的資深大律師余若海則說，人大通過一地兩檢安排的決定，不影響香港居民在基本法保障下的權利和自由；人大常委會不止有責任，亦有權力就任何議題頒下決定。余強調人大決定具有高度權威，雖然和行使釋法權有形式上差異，但實際效力差不多，同樣對特區政府和本港法庭有約束力。

林文瀚遂問到，既然人大決定具約束力，若本案最終上訴至終審法院，終院可提請人大釋法，是否需要跟隨人大決定？余同意說法。聆訊明早繼續。

此外，代表梁頌恆和梁國雄的資深大律師潘熙在陳辭前，首席法官潘兆初稱梁頌恆已離港，並公開表示不會返港，問潘是否仍代表他。潘熙稱需時向指示律師查詢，今早會給予法庭答覆。

【案件編號：CACV8、10、87、88/19】