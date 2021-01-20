海關檢33萬個冒牌N95 疑售海外圖利

市值850萬 歷來最大宗假口罩案

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝表示，海關早前接獲舉報稱，有不法商人準備把一批冒牌口罩轉售到海外圖利，經調查後於上周採取行動，突擊搜查葵涌一間物流公司，檢獲約33萬個冒牌3M醫療級別N95口罩，市值約850萬元。

司徒志輝稱，該批冒牌口罩仿真度高，顏色、大小、橡筋釘裝位置等均非常貼近正貨，不過包裝盒及口罩上的油墨編印則較正貨模糊及淺色，政府化驗所正檢查該批假貨。

海關相信該批假口罩未流入本地市場，懷疑犯罪集團看準海外疫情未緩和，欲把該批冒牌N95口罩轉售外國圖利，涉事物流公司僅負責物流工作，相信與該批冒牌貨無關，正調查口罩來源及去向。據悉，該批假口罩每個售價約26元，較正貨便宜24元。

罩上油墨模糊 較正貨平24元

去年10月海關亦曾截獲10萬個冒牌3M醫療級別N95口罩，市值約300萬元，司徒志輝稱當時海關把檢獲的冒牌口罩送往政府化驗所化驗，結果顯示該批口罩無有害成分。

海關去年1月27日起展開「守護者」行動，至今巡查4萬個零售點，拘捕88人，並曾就24宗違反《商品說明條例》及13宗違反《消費品安全條例》案件提控，檢獲623萬個涉違規外科口罩、317支涉違規消毒酒精和23支生理鹽水。