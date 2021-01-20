建制倡商設量刑委員會 司法機構：不會出席會議

張舉能稱量刑屬獨立司法權關鍵

司法機構較早時回覆本報稱，充分明白公眾關注，會盡快展開檢討，並在適當時間公布進展。

司法機構在信中指出，對於量刑委員會建議，量刑為司法職能重要一環，法官獨立履行，上訴法院主理上訴及判刑覆核時，負責糾正下級法院錯誤、消除判決及判刑差異；強調上訴及覆核是更有效、常規的方法，將加快排期聆訊類似上訴或覆核案，認為最有效率及成效。

對於設「監察司法人員委員會」處理法官投訴建議，司法機構強調十分重視投訴法官機制，又提及《基本法》89條訂明，即使涉及可能需要將法官免職的個案，審議庭亦只可由法官組成，充分說明《基本法》何等重視司法獨立及司法機構不受外在因素干預。

葛珮帆早前亦投訴，沙田法院當值律師服務辦事處有職員張貼「香港人加油」等政治標語及圖案。司法機構稱，「當值律師服務」已迅速採取行動，並指已提醒各個於法院大樓運作的機構使用者有關管理責任、展示物品的一般原則。

葛珮帆批「落閘」不願交流

對於司法機構的說法，葛珮帆批評司法機構「再一次以陳腔濫調拒絕有關建議」、「推都唔郁」、不願交流，「張舉能一上場就落閘，葛珮帆感到非常失望」。對於檢視法官投訴機制，她冀司法機構盡快提供清晰方向及時間表，釋除公眾對司法機構「官官相衛」疑慮。