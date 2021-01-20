回應協商產生特首 林鄭：選舉較好

回應改革政制 會配合中央

林太昨在行政會議前見記者，她說自回歸以來，歷任特首都是透過選舉產生，而根據基本法第45條，不能說透過協商產生特首屬違法，但她認為應沿用選舉產生的方式。她說，中央政府在香港推動「循序漸進達至普選的誠意是路人皆見的」，但有部分人阻礙這民主推進。對於北京是否計劃改革香港政制，林太說當香港出現影響「一國兩制」的情况時，中央要採取行動是可理解，特區政府亦會配合，但目前沒具體修改細節可交代。

有傳中央將討論港人的雙重國籍和英國國民（海外）護照（BNO），林太強調BNO只是旅遊證件，並非國籍的象徵，如英國有意違反有關共識，中央採取反制措施亦合理，特區政府會配合行動。

指除警隊懲教

公務員招聘無大問題

公務員事務局上周發通告，要求所有公務員簽署聲明擁護基本法及效忠香港特區等。林太表示，公務員宣誓和簽署聲明是理所當然，超過4000名新入職公務員也十分樂意簽署，她不認為安排會影響公務員士氣。她說除了警隊和懲教署外，大部分公務員的招聘無大問題，在失業嚴峻時，不少大學畢業生或其他專業人士也希望加入政府工作。

另外，林太昨去信立法會主席梁君彥，稱政府計劃於農曆新年後，向立法會提交有關條例草案，落實人大常委會對基本法104條解釋和涉及立法會議員資格的決定，強化公職人員宣誓規定和安排。

葉劉：選舉令候選人面對公眾

新民黨主席葉劉淑儀認為，選舉是一個很好的訓練，特首候選人需向社會介紹政綱、出席論壇展示辯才等，「是逼你了解不同界別，就算你以前不熟悉金融、福利、勞工，你都要聽取意見」，認為特首候選人能因此變得更虛心並面對公眾。她說也不排除協商亦可有競爭的過程。至於公務員宣誓，葉太不認為會打擊士氣，她說公務員福利好、工作較穩定，應該負起相當的責任。