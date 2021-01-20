英御用大狀任泛民案主控 戴啟思：是良心問題

稱不可拒聘原則不適用外國

大律師受「不可拒聘」原則所限，戴啟思稱，即使他要為強姦犯、戀童者辯護，這亦是其工作；甚至律政司要求他檢控國安法犯人，他亦要接受，否則便要辭任大律師。然而，「不可拒聘」原則不適用於外國，「沒有大律師要前往一個他認為制度不可接受的司法管轄區」。

戴啟思說無意作道德批判，強調即使David Perry來港，他與其他大律師待遇亦無異。

指法庭判決現成黃藍之爭

政治爭議亦蔓延至法庭。在早前法律年度開幕禮，戴啟思致辭時說，若社會永無休止抨擊法官，會損害司法機構本身，亦破壞人們對法院的尊重。何以對法院的攻擊愈趨猛烈？戴啟思說，當社會因示威而變得兩極化，有人同情被告、有人意見相左，「法庭如何處理被帶到法院前的人，這成了黃藍的對決」。

戴啟思說，部分來自媒體的指控並無基礎，若說法官懶惰、運用法律原則有疏忽，尚可上訴處理，但若法官被指偏頗、而媒體持續錯誤批評，則是相當危險。戴啟思說樂見律政司發表聲明捍衛法庭，他亦會期望對方有所行動，舉例部分評論或涉藐視法庭。

盼律政司對抨擊法官有所行動

大律師公會早前發表聲明，點名指《大公報》批評法官的報道已超出對司法決定可接受的批評程度，促律政司採取適當行動。