稱人們見示威者警察檢控有別 感法律成武器 戴啟思：檢控不能解決問題

大律師會主席3年任期「艱難」

戴啟思在2005至06年曾任大律師公會主席，2018年再度「出山」，連任至今。大律師公會明日改選，料由資深大律師夏博義接任主席。回首兩屆任期，戴啟思憶述，在2005至06年，他較多聚焦大律師生計等議題，亦可細閱政府法案並評論；過去3年卻差異甚大，若以一詞形容，就是「艱難」。

公眾不時質疑港府已非按法治行事，而是「以法而治（rule by law）」。對此，戴啟思認為法治重要原則在於法律面前人人平等，社會動盪引致千計示威者被檢控，惟在人們看來，即使有警察行事失當，卻未見任何行動，「是故，人們會說法律被用作武器，而非平等應用在所有人身上、捍衛法治的工具」。

戴啟思說，靠檢控無法解決社會問題。在他看來， 2019年的夏天，多人持續走上街頭表達不滿，那並非被一小撮人煽動，也非所謂「外部勢力」所致，而是政府出了問題，「一個負責任的政府理應處理、找出問題」。

稱國安法與人權法不相容

未來半年將浮現不少憲制問題

戴啟思說，過去6個月他們都在消化、理解國安法。在他看來，國安法反映過往受《基本法》保障的一切都見倒退（winding back），可說是改變了香港的法律狀况。他稱國安法目前只是實施初期，僅得拘捕、檢控，尚未開審以至判刑，相信未來6至9個月將浮現不少憲制問題，還看法庭如何演繹。

今時今日的《香港人權法案》，戴啟思當年有份草擬，在他看來，國安法與《公民權利和政治權利國際公約》並不相容，舉例特首有權指定法官，有違司法獨立；此外，除了國安法列明的4宗罪以外，即使是洗黑錢案，亦有可能被視為國安案件處理，警方可竊聽、搜索，意味享有在其他案件沒有的權力，惟在國安法立法的過程，港人卻無緣置喙。

憂人大決定愈來愈多

部分較保守的法律界人士過往批評大律師公會政治化，戴啟思說「我絕不接受（I don't accept at all）」，只是DQ（取消資格）議員等法律問題，背後都涉及政治，「政治在生活每一部分，包括法律」。早前人大頒布決定後，4名民主派立法會議員即被DQ，戴啟思關注人大行使基本法無提及的權力，被DQ議員亦無機會辯解，憂慮若人大決定愈來愈多，對香港並非好事。

前後當了5年大律師公會主席，未來可會再次「出山」？戴啟思斬釘截鐵說「不」，笑言自己太老，理應由年輕人接手。

被問會否選立會

戴：誰說會有選舉？

戴啟思曾報名參選立法會法律界議席，被問到今年9月會否參選，他反問：「誰說會有選舉？」目前有傳人大常委會正研究改變選舉制度，戴啟思說即使半年前符合參選資格，未來亦可能遭DQ，一切都是未知。

明報記者 邱榕瀅

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676