交易虛擬幣遇劫 半月兩宗

賣家遭搶350萬現金 警查劫匪與買家關聯

昨午2時許，33歲姓甄女賣家於創業街36號華基中心一單位交易，她將泰達幣過戶買家後點算約350萬元現金，突有持刀棍賊人闖入，搶去手機及點算中現金後逃去。據了解，女賣家已多次與同一買家交易，她遇劫後被反鎖單位內，遂用另一手機向丈夫求救，附近等候的親友目睹4名懷疑賊人登客貨車逃去。警方根據資料啟動「捷進行動」，在主要幹道設監察點，暫列行劫案，不排除賊人與買家有關聯。根據資料，USDT由Tether公司發行，每個USDT可兌1美元，為目前使用率最高穩定幣。

本月4日晚，37歲姓李男子相約兩名南亞裔買家到北角交收比特幣，索價300萬元，並登上買家私家車交易，車輛載事主到柴灣山翠苑對開一隱蔽處，事主透過手機轉帳比特幣。事主點算現金期間，另一私家車高速駛至，4名南亞裔男子劫走事主正點算的300萬元現金及兩部手機。兩名買家亦將事主推下車並驅車離開。據了解，事主早前曾與同一買家進行100萬元比特幣交易。