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藍田擬建40層「組裝公屋」

【明報專訊】房委會去年宣布在東涌第99區公營房屋項目首次採用「組裝合成」建築法，房屋署副署長楊光艷昨表示，正計劃物色第二個樓高約40層的公營房屋項目採「組裝合成」，若落實料將成香港最高的「組裝合成」公營房屋。據了解，房屋署第二個擬採用「組裝合成」項目是藍田德田街公營房屋項目。據房屋署去年5月向觀塘區議會提交文件，該項目擬建500個單位，計劃明年展開工程，2026年落成。

區會文件稱建500伙 明年動工

房屋署去年宣布東涌第99區公營房屋項目其中一幢12層高大廈作「組裝合成」先導項目，涉240個單位，預計今年中動工，2024年初落成。

房委會昨舉行例會，委員張達棠關注東涌「組裝合成」項目成效。楊光艷稱，項目上蓋工程今年中回標，屆時房署將掌握本港市場採用「組裝合成」的具體價格，並就「組裝合成」建築時間及成本詳細分析。她透露，除東涌項目，計劃揀選另一個約40層高公營房屋項目，作為第二個採用「組裝合成」項目。

她稱，房署今年中將邀請承建商、供應商等就「組裝合成」建築法舉行工作坊，以探討未來發展路向。她強調，除採「組裝合成」外，房署亦會研究採用新科技，改善現時採用的預製組件方式，形容「兩條腿走路」，以加快建屋進度。

房委成員促續寬減租金 陳帆：將討論

另一委員招國偉稱，按現行建屋計劃，房署「第二個5年」建屋量達20萬伙，數目極高，若「組裝合成」能加快建築進度值得支持，但需中期檢討「組裝合成」成效。他稱，現時疫情嚴峻，建議房委會延長商戶租金寬減措施。

委員柯創盛稱，房署需小心檢視「組裝合成」成效，期望署方公布更多資料參考，又認為不影響財政穩健下，房署應繼續寬減公屋租戶及商戶租金。身兼房委會主席的運房局長陳帆表示，稍後會在房委會轄下小組討論是否續推紓困措施。

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