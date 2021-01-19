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「必比登推介」7店新上榜 疫下開業登米芝蓮 酒家：只一月生意佳

【明報專訊】《香港澳門米芝蓮指南》昨公布2021年「必比登推介」名單，63間餐廳上榜，當中7間首次入選，包括主打順德菜的酒家如北角鳳城酒家，亦有台灣街頭小食店及麵店等。有去年在疫情下開業的酒家負責人表示，開業以來一直艱苦經營，最近更曾打算暫時關閉，冀疫情盡快過去，生意重回正軌。

《米芝蓮指南香港澳門2021》完整名單下周三（27日）公布，昨先公布今年的必比登推介，入選餐廳都要符合「物有所值」並能在400元以下享受到高質素的3道菜式，但不包括飲料。今年新入選的7間餐聽，包括兩家主打順德菜的酒家、3家麵店，以及兩家分別來自泰國和台灣的食肆。

兩家新入選的順德菜酒家為1978年開業的北角鳳城酒家，以及太子的頤東酒家。頤東原址為太子鳳城酒家，前主廚兼老闆譚國景退休後，由原來團隊成員接手，去年改名重開。米芝蓮稱頤東的菜單和過去差異不大，都是各式經典順德佳餚，例如蝦多士和炸子雞等。

曾擬暫關 盼疫緩拾正軌

頤東酒家老闆鍾禮文表示，酒家去年5月開業，其間生意只有6月較理想，最差是自去年12月實施晚市禁堂食及每枱限兩人，「幾乎無晒生意，諗過關閉一段時間，但員工手停口停，現時開朝九晚四」。他對酒家上榜感到高興，稱不擔心業主因此加租，只希望疫情盡快減退，生意回復正常。

再上榜麵店憂死亡之吻

其他上榜食肆包括好湯好麵（沙田）、阿元來了（西環）、八寶清湯腩（天后）等，都是區內人氣店，而洗衣街的好旺角粥麵專家以竹昇麵馳名，在西洋菜街舊址時已曾入選米芝蓮。對於再度上榜，老闆蘭姐擔心會加租，不太想麵店再入選。今年亦有多家食肆落榜，包括中環的Le Souk、灣仔新滬坊等。

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