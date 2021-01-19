涉非禮3男生 教師：你不喜歡，我亦會繼續找你

否認5項非禮罪名

案情指出，被告吳浩楠（35歲）案發時為一所中學的英文科教師。2015年3月至4月某日下午，男生X獨自在校內一房間做功課，被告進入房內與X聊天，其間突然伸手進X的上衣內，在X的肚臍下搔癢，收回手後說X的體毛濃密。當時X感到錯愕不懂反應，亦因被告是其老師，只向同班同學談及事件，不敢報警。

趁與學生獨處課室

撫摸乳頭及大腿等

2016年1月20下午，學生Y上完被告的英語提升課後，獨自留在課室內與被告交談，其間被告伸手到Y的毛衣下，撫摸Y的乳頭及大腿。Y借故離開，但被告再擁抱Y一會才讓他走。Y雖感尷尬，但同樣因被告是其老師，擔心被告會改動他的英文科等級，因而沒向他人談及。

2016年11月某日，被告與學生Z在校內一房間內商討英文科成績，被告突然靠近Z及撫摸其大腿。Z感到害怕，其後要求離開，被告張開雙臂索取擁抱。2017年3月，Z坐在課室內上被告的英文課時，再遭被告用腹部及私處壓後背非禮。

遭暫停教職 向學生道歉

一個月後某一天，Z獨自在學校禮堂重默中文默書，其間被告突然出現，坐到Z身旁，隔着衣服摸Z的右乳頭。Z叫停被告及表明不願意，被告說：「即使你不喜歡，我亦會繼續找你。」

被告兩個月後向Z道歉，說：「如果我做過任何事令你對我有所誤會，我誠心向你道歉。事實上，我並非如你所想。」Z後來得知被告遭校方暫停教職一年。

被告復職 學生憂再被狎舉報

2018年6月，被告復職，Z擔心再被非禮，故向學校管理層道出事件，由校方報警。

聆訊今續。

【案件編號：DCCC578/20】